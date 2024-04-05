4 cài đặt nhiệt độ cho các nhu cầu khác nhau của bạn

Nhiệt độ được kiểm soát chính xác cho các nhu cầu khác nhau của bạn. Không cần phải chờ đợi để làm mát xuống nhiệt độ cụ thể nữa. Cho dù là cà phê, trà hay nước mật ong, bạn luôn có thể pha chế đồ uống yêu thích của bạn trong vài giây.