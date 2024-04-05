Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
ADD6901HWH01/74
Dễ dàng tiếp cận nguồn nước uống sạch
Với công nghệ làm nóng tức thời, máy rót nước RO này cung cấp nước ở nhiều nhiệt độ khác nhau chỉ trong vài giây. Hệ thống lọc RO tất cả trong một AquaShield cải tiến loại bỏ 110 loại chất độc hại có thể tồn tại trong nước máy*.
Công nghệ Aquaporin Inside®
Bộ lọc tích hợp tất cả trong một
Đun nóng tức thì
Không cần lắp đặt
Bộ lọc RO tất cả trong một AquaShield cải tiến loại bỏ 110 loại chất độc hại có thể tồn tại trong nước máy*, cung cấp chất lượng nước tương tự như nước cất.
Nhờ công nghệ làm nóng tức thời, máy sẽ nhanh chóng cung cấp nước nóng sạch trong vài giây, ở nhiệt độ chính xác mà bạn thích.
Nhiệt độ được kiểm soát chính xác cho các nhu cầu khác nhau của bạn. Không cần phải chờ đợi để làm mát xuống nhiệt độ cụ thể nữa. Cho dù là cà phê, trà hay nước mật ong, bạn luôn có thể pha chế đồ uống yêu thích của bạn trong vài giây.
Đánh giá
Được thử nghiệm bởi cơ quan thử nghiệm bên thứ 3 trong điều kiện phòng thí nghiệm. Các chất gây ô nhiễm hoặc các chất khác được lọc bởi bộ lọc nước này không nhất thiết có trong nước của tất cả người dùng.
Đã được kiểm nghiệm bởi cơ quan kiểm nghiệm của bên thứ 3 trong điều kiện phòng thí nghiệm.