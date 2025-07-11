Làm sạch không khí và tạo độ ẩm lý tưởng chỉ trong vài phút
Thiết bị 2 trong 1 của chúng tôi chống lại các chất gây ô nhiễm và không khí khô, giữ không khí trong nhà sạch sẽ, an toàn và ở độ ẩm mong muốn. Thiết kế thanh lịch, điều khiển ứng dụng thông minh và khả năng tạo ẩm hợp vệ sinh giúp sản phẩm phù hợp dùng cho phòng trẻ em hoặc những người có đường hô hấp nhạy cảm.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
PureProtect Water Series 3400 Máy lọc không khí và tạo ẩm thông minh 2 trong 1
Làm sạch không khí và tạo độ ẩm lý tưởng chỉ trong vài phút
Làm ẩm không khí tự nhiên và hợp vệ sinh
Lọc trong phòng rộng tới 78 m2
Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
Công suất tạo ẩm 650 ml/giờ
Ngăn chứa nước 3,2 lít
Lọc sạch không khí trong phòng rộng tới 78 m2
Luồng khí của máy có thể lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong phòng với tốc độ lọc không khí (CADR) lên đến 300 m3/giờ. Máy có thể dễ dàng xử lý không gian rộng lên đến 78m2 (1) và làm sạch phòng rộng 20m2 trong vòng chưa đầy 10 phút (2).
Lọc HEPA 3 lớp giữ lại 99,97% các hạt nhỏ nhất
Lọc 3 lớp gồm bộ tiền lọc, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính giúp lọc sạch 99,97% các hạt nhỏ đến 0,003 micron (3) – nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất từng được biết đến!
Tự động tạo ẩm lên đến 650 ml/giờ
Chống lại các triệu chứng khô da, nứt nẻ môi, kích ứng mũi hoặc họng với khả năng tạo độ ẩm nhanh lên đến 650 ml/giờ (4). Độ ẩm được phát hiện và tự động điều chỉnh theo cài đặt mong muốn.
Tạo ẩm hợp vệ sinh với công nghệ NanoCloud
Công nghệ NanoCloud tạo ra hơi nước sạch hơn. Công nghệ tạo sương siêu mịn, vô hình với mắt thường và cực kỳ khó bám dính đối với vi khuẩn hoặc cặn bẩn. Làm ẩm không khí với lượng vi khuẩn thải ra ít hơn tới 99,9% so với máy tạo ẩm sóng siêu âm thông thường, an toàn khi sử dụng với nước máy. (5)
Giảm hiệu quả các loại vi-rút như H1N1 (cúm) trong không khí
Loại bỏ 99,9% vi-rút và vi khuẩn trong không khí. Được kiểm nghiệm độc lập để loại bỏ vi-rút cúm H1N1 (6), vi khuẩn Staphylococcus (7) và 99,97% SARS-CoV-2, nguyên nhân gây ra COVID-19 (8).
Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ
Tận hưởng giấc ngủ ngon với máy lọc không khí tiên tiến của chúng tôi. Ở chế độ Ngủ, máy hoạt động chỉ ở mức 16,5 dB (9), êm hơn cả tiếng thì thầm. Ngoài ra, đèn hiển thị kỹ thuật số được làm mờ đi, giảm thiểu tối đa ánh sáng chói mắt.
Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn
Tận hưởng không khí trong lành hơn đồng thời tiết kiệm điện. Ở công suất tối đa, máy lọc không khí chỉ sử dụng 43W, ít năng lượng hơn so với bóng đèn thông thường.
Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn
Công nghệ AeraSense quét không khí 1000 lần mỗi giây để phát hiện các chất gây ô nhiễm có hại và tự động lựa chọn chế độ tối ưu. Máy hiển thị chất lượng không khí (PM2.5) và độ ẩm theo thời gian thực.
Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+
Ghép nối máy lọc không khí với ứng dụng Air+ để theo dõi chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, điều khiển từ xa và ra lệnh bằng giọng nói qua Google và Alexa. Trong ứng dụng, hãy chọn chế độ Auto+ để công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và mức sử dụng năng lượng.
Giữ lại mùi và chất gây ô nhiễm khí
Lớp than hoạt tính hấp thụ mùi và loại bỏ >90% các chất gây ô nhiễm khí gây hại cho không khí trong nhà (10): NO2 từ ô nhiễm công nghiệp và giao thông, Toluene hoặc VOC từ sơn nhà, chất tẩy rửa và đồ nội thất. An toàn và hiệu quả: không phát ra ion, hóa chất hoặc ozone.
Ngăn chứa nước 3,2 lít tạo ẩm liên tục đến 15 giờ
Thoải mái hít thở mà không cần phải thay nước thường xuyên. Với ngăn chứa nước lớn 3,2 lít, bạn có thể sử dụng liên tục đến 15 giờ.
Bộ lọc bền lâu lên đến 1 năm
Bộ lọc chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu lên đến 1 năm (11), giúp giảm thiểu phiền phức và chi phí. Máy lọc sẽ tính toán tuổi thọ bộ lọc và cảnh báo bạn khi cần thay thế.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Loại sản phẩm
Máy lọc không khí và tạo ẩm 2 trong 1
Công nghệ vượt trội
HEPA NanoProtect, tạo độ ẩm bay hơi
Màu sắc
Trắng
Vật liệu chính
Nhựa
Vật liệu phụ
Nhựa tái chế (~30%)
Kết nối Internet
Có
Phạm vi Wi-Fi
2,4 GHz
Điều khiển bằng giọng nói
Có (Google, Alexa)
Dung tích của ngăn chứa nước
3,2 lít
Đặc điểm kỹ thuật
Công suất tối đa
43W
Cảm biến chất lượng không khí
PM2.5, Nhiệt độ, Độ ẩm
Mức âm thanh tối thiểu
16,5 dB(A)
Mức âm thanh tối đa
51 dB(A)
Hiệu suất
CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)