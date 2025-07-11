Làm sạch không khí và tạo độ ẩm lý tưởng chỉ trong vài phút

Thiết bị 2 trong 1 của chúng tôi chống lại các chất gây ô nhiễm và không khí khô, giữ không khí trong nhà sạch sẽ, an toàn và ở độ ẩm mong muốn. Thiết kế thanh lịch, điều khiển ứng dụng thông minh và khả năng tạo ẩm hợp vệ sinh giúp sản phẩm phù hợp dùng cho phòng trẻ em hoặc những người có đường hô hấp nhạy cảm.