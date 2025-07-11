Cụm từ tìm kiếm

    PureProtect Water Series 3400 Máy lọc không khí và tạo ẩm thông minh 2 trong 1

    AC3420/10

    Làm sạch không khí và tạo độ ẩm lý tưởng chỉ trong vài phút

    Thiết bị 2 trong 1 của chúng tôi chống lại các chất gây ô nhiễm và không khí khô, giữ không khí trong nhà sạch sẽ, an toàn và ở độ ẩm mong muốn. Thiết kế thanh lịch, điều khiển ứng dụng thông minh và khả năng tạo ẩm hợp vệ sinh giúp sản phẩm phù hợp dùng cho phòng trẻ em hoặc những người có đường hô hấp nhạy cảm.

    PureProtect Water Series 3400 Máy lọc không khí và tạo ẩm thông minh 2 trong 1

    Làm sạch không khí và tạo độ ẩm lý tưởng chỉ trong vài phút

    Làm ẩm không khí tự nhiên và hợp vệ sinh

    • Lọc trong phòng rộng tới 78 m2
    • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
    • Công suất tạo ẩm 650 ml/giờ
    • Ngăn chứa nước 3,2 lít
    Lọc sạch không khí trong phòng rộng tới 78 m2

    Lọc sạch không khí trong phòng rộng tới 78 m2

    Luồng khí của máy có thể lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong phòng với tốc độ lọc không khí (CADR) lên đến 300 m3/giờ. Máy có thể dễ dàng xử lý không gian rộng lên đến 78m2 (1) và làm sạch phòng rộng 20m2 trong vòng chưa đầy 10 phút (2).

    Lọc HEPA 3 lớp giữ lại 99,97% các hạt nhỏ nhất

    Lọc HEPA 3 lớp giữ lại 99,97% các hạt nhỏ nhất

    Lọc 3 lớp gồm bộ tiền lọc, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính giúp lọc sạch 99,97% các hạt nhỏ đến 0,003 micron (3) – nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất từng được biết đến!

    Tự động tạo ẩm lên đến 650 ml/giờ

    Tự động tạo ẩm lên đến 650 ml/giờ

    Chống lại các triệu chứng khô da, nứt nẻ môi, kích ứng mũi hoặc họng với khả năng tạo độ ẩm nhanh lên đến 650 ml/giờ (4). Độ ẩm được phát hiện và tự động điều chỉnh theo cài đặt mong muốn.

    Tạo ẩm hợp vệ sinh với công nghệ NanoCloud

    Tạo ẩm hợp vệ sinh với công nghệ NanoCloud

    Công nghệ NanoCloud tạo ra hơi nước sạch hơn. Công nghệ tạo sương siêu mịn, vô hình với mắt thường và cực kỳ khó bám dính đối với vi khuẩn hoặc cặn bẩn. Làm ẩm không khí với lượng vi khuẩn thải ra ít hơn tới 99,9% so với máy tạo ẩm sóng siêu âm thông thường, an toàn khi sử dụng với nước máy. (5)

    Giảm hiệu quả các loại vi-rút như H1N1 (cúm) trong không khí

    Giảm hiệu quả các loại vi-rút như H1N1 (cúm) trong không khí

    Loại bỏ 99,9% vi-rút và vi khuẩn trong không khí. Được kiểm nghiệm độc lập để loại bỏ vi-rút cúm H1N1 (6), vi khuẩn Staphylococcus (7) và 99,97% SARS-CoV-2, nguyên nhân gây ra COVID-19 (8).

    Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ

    Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ

    Tận hưởng giấc ngủ ngon với máy lọc không khí tiên tiến của chúng tôi. Ở chế độ Ngủ, máy hoạt động chỉ ở mức 16,5 dB (9), êm hơn cả tiếng thì thầm. Ngoài ra, đèn hiển thị kỹ thuật số được làm mờ đi, giảm thiểu tối đa ánh sáng chói mắt.

    Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn

    Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn

    Tận hưởng không khí trong lành hơn đồng thời tiết kiệm điện. Ở công suất tối đa, máy lọc không khí chỉ sử dụng 43W, ít năng lượng hơn so với bóng đèn thông thường.

    Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn

    Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn

    Công nghệ AeraSense quét không khí 1000 lần mỗi giây để phát hiện các chất gây ô nhiễm có hại và tự động lựa chọn chế độ tối ưu. Máy hiển thị chất lượng không khí (PM2.5) và độ ẩm theo thời gian thực.

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

    Ghép nối máy lọc không khí với ứng dụng Air+ để theo dõi chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, điều khiển từ xa và ra lệnh bằng giọng nói qua Google và Alexa. Trong ứng dụng, hãy chọn chế độ Auto+ để công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và mức sử dụng năng lượng.

    Giữ lại mùi và chất gây ô nhiễm khí

    Giữ lại mùi và chất gây ô nhiễm khí

    Lớp than hoạt tính hấp thụ mùi và loại bỏ >90% các chất gây ô nhiễm khí gây hại cho không khí trong nhà (10): NO2 từ ô nhiễm công nghiệp và giao thông, Toluene hoặc VOC từ sơn nhà, chất tẩy rửa và đồ nội thất. An toàn và hiệu quả: không phát ra ion, hóa chất hoặc ozone.

    Ngăn chứa nước 3,2 lít tạo ẩm liên tục đến 15 giờ

    Ngăn chứa nước 3,2 lít tạo ẩm liên tục đến 15 giờ

    Thoải mái hít thở mà không cần phải thay nước thường xuyên. Với ngăn chứa nước lớn 3,2 lít, bạn có thể sử dụng liên tục đến 15 giờ.

    Bộ lọc bền lâu lên đến 1 năm

    Bộ lọc bền lâu lên đến 1 năm

    Bộ lọc chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu lên đến 1 năm (11), giúp giảm thiểu phiền phức và chi phí. Máy lọc sẽ tính toán tuổi thọ bộ lọc và cảnh báo bạn khi cần thay thế.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Máy lọc không khí và tạo ẩm 2 trong 1
      Công nghệ vượt trội
      HEPA NanoProtect, tạo độ ẩm bay hơi
      Màu sắc
      Trắng
      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Nhựa tái chế (~30%)
      Kết nối Internet
      Phạm vi Wi-Fi
      2,4 GHz
      Điều khiển bằng giọng nói
      Có (Google, Alexa)
      Dung tích của ngăn chứa nước
      3,2 lít

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất tối đa
      43W
      Cảm biến chất lượng không khí
      PM2.5, Nhiệt độ, Độ ẩm
      Mức âm thanh tối thiểu
      16,5 dB(A)
      Mức âm thanh tối đa
      51 dB(A)

    • Hiệu suất

      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      300 m³/giờ
      Lớp lọc
      HEPA, Than hoạt tính, Bộ tiền lọc
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Tốc độ tạo ẩm
      650 ml/giờ
      Diện tích phòng tối đa
      78 m2

    • Khả năng sử dụng

      Chiều dài dây
      1,8 m
      Bộ lập lịch
      Có (trong ứng dụng)
      Chế độ tự động
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ
      Có (5 mức)
      Ánh sáng ban đêm
      Phản hồi chất lượng không khí
      Vòng tròn màu, số
      Giao diện
      Kỹ thuật số (cảm ứng)
      Thay bộ lọc được đề xuất
      1 năm / 6 tháng
      Cảnh báo ngăn chứa hết nước

    • Tính năng an toàn

      Khóa trẻ em

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều cao sản phẩm
      52cm
      Trọng lượng Sản phẩm
      6,5kg
      Chiều rộng sản phẩm
      28,5cm
      Chiều dài sản phẩm
      28,5cm
      Chiều dài gói hàng
      34,5cm
      Chiều rộng gói hàng
      34,5cm
      Chiều cao gói hàng
      56,3cm
      Trọng lượng gói hàng
      8,1kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <2W
      Điện áp
      100-240V
      Tần số
      50/60Hz

    • Bảo trì

      Bảo hành
      2 năm

    • Khả năng tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Bộ lọc HEPA 3 trong 1
      Phụ kiện đi kèm 2
      Bộ lọc tạo ẩm
      Phụ kiện liên quan 1
      FY3400
      Phụ kiện liên quan 2
      FY3401

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    • (1) CADR được kiểm tra theo GB/T18801-2022. Diện tích thanh lọc phù hợp được tính toán theo tiêu chuẩn NRCC-54013.
    • (2) Tính toán: phòng 48m3, CADR là 300m3/giờ
    • (3) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo DIN71460 với khí dung NaCl 0,003um và 0,3um, iUTA
    • (4) Được thử nghiệm bằng CVC theo tiêu chuẩn GB/T 23332-2018. Nhiệt độ ban đầu 23±2°C và độ ẩm tương đối 30±2% RH
    • (5) So với máy tạo ẩm sóng siêu âm tiêu chuẩn không có công nghệ bổ sung để giảm sự lây lan của vi khuẩn, đã được thử nghiệm bởi một phòng thí nghiệm độc lập
    • (6) Thử nghiệm Tỷ lệ giảm vi khuẩn do Airmid Healthgroup Ltd. thực hiện với vi-rút cúm (H1N1) trong buồng thử nghiệm 28,5m3, sử dụng chế độ Tăng áp trong 30-40 phút
    • (7) Được thử nghiệm theo GB21551.3-2010 với S. Albus, buồng thử nghiệm 30m3, 1 giờ, chế độ Tăng áp, phòng thí nghiệm bên thứ ba
    • (8) Thử nghiệm Tỷ lệ giảm vi khuẩn do Antimikrop thực hiện với SARS-CoV-2 trong buồng thử nghiệm 30m3, sử dụng chế độ Tăng áp trong 1 giờ.
    • (9) Áp suất âm thanh, IEC 60704, ở khoảng cách 1,5m.
    • (10) Kiểm tra phòng thí nghiệm bên ngoài theo GB/T 18801-2022 với TVOC, Toluene và NO2: phòng 30 m3, chế độ Tăng áp trong 2 giờ.
    • (11) Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.
    2004 - 2025 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

