Sức mạnh lọc vượt trội. Cực kỳ yên tĩnh.

Tận hưởng không khí sạch, an toàn tại nhà, giờ đây yên tĩnh hơn 50%! Thiết kế quạt kép của chúng tôi mang lại sức mạnh vượt trội trong hình dáng nhỏ gọn, giúp làm sạch ngay cả không gian lớn chỉ trong vài phút. Với thiết kế thanh lịch, tiết kiệm năng lượng và điều khiển qua ứng dụng thông minh, sản phẩm hoàn toàn phù hợp với ngôi nhà của bạn.