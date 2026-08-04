AC3220/10
Sức mạnh lọc vượt trội. Cực kỳ yên tĩnh.
Tận hưởng không khí sạch, an toàn tại nhà, giờ đây yên tĩnh hơn 50%! Thiết kế quạt kép của chúng tôi mang lại sức mạnh vượt trội trong hình dáng nhỏ gọn, giúp làm sạch ngay cả không gian lớn chỉ trong vài phút. Với thiết kế thanh lịch, tiết kiệm năng lượng và điều khiển qua ứng dụng thông minh, sản phẩm hoàn toàn phù hợp với ngôi nhà của bạn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Kích thước nhỏ gọn hơn, tốc độ làm sạch mạnh mẽ hơn (1), nhờ thiết kế quạt kép sáng tạo. Với khả năng lọc mạnh mẽ 520 m3/giờ (CADR), máy dễ dàng xử lý không gian lớn lên đến 135m2 (2) và có thể làm sạch phòng 20m2 trong chưa đầy 6 phút (3).
Lọc 3 lớp gồm bộ tiền lọc, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính thu giữ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micron (4) – nhỏ hơn cả loại vi-rút nhỏ nhất được biết đến!
Trải nghiệm giảm 50% tiếng ồn với công nghệ SilentWings (1). Lấy cảm hứng từ chuyến bay im lặng của cú, thiết kế cánh quạt của chúng tôi đảm bảo quá trình lọc không khí êm ái như 15 dB(A). Ngay cả ở tốc độ tối đa, máy vẫn yên tĩnh hơn cuộc trò chuyện thông thường. (5)
Bảo vệ cả ngày cho những người bị dị ứng. Loại bỏ 99,99% mạt bụi, phấn hoa, vật nuôi hoặc các chất gây dị ứng bào tử nấm mốc (6), các tác nhân gây dị ứng hoặc các triệu chứng sốt cỏ khô đã biết (7). Được chứng nhận thân thiện với dị ứng của ECARF.
Loại bỏ 99,9% vi-rút và vi khuẩn trong không khí. Được kiểm nghiệm độc lập để loại bỏ vi-rút cúm H1N1 (8), vi khuẩn Staphylococcus (9), và 99,99% SARS-CoV-2, tác nhân gây COVID-19 (10).
Đặt chương trình lọc không khí toàn diện cho phòng ngủ trước khi các bé đi ngủ. Sau đó, chế độ ngủ yên tĩnh được kích hoạt và đèn ngủ bật sáng. Trẻ cảm thấy an tâm, và bố mẹ có thể ngủ ngon giấc.
Lớp Than hoạt tính loại bỏ mùi và khử >95% chất gây ô nhiễm dạng khí ảnh hưởng đến không khí trong nhà (11): NO2 từ ô nhiễm công nghiệp và giao thông, Toluene hoặc VOC từ sơn nhà, chất tẩy rửa và đồ nội thất. An toàn và hiệu quả: không phát ra ion, hóa chất hay ozone.
Tận hưởng không khí sạch hơn trong khi giữ hóa đơn điện ở mức thấp. Ở công suất tối đa, máy lọc không khí chỉ tiêu thụ 36W, ít năng lượng hơn bóng đèn truyền thống.
Công nghệ AeraSense quét không khí 1000 lần mỗi giây để phát hiện chất gây ô nhiễm và báo cáo chất lượng không khí theo thời gian thực trên màn hình sản phẩm hoặc trong ứng dụng. Ở chế độ Tự động, thiết bị thông minh chọn tốc độ phù hợp để đáp ứng từng tình huống.
Ghép nối máy lọc không khí với ứng dụng Air+ để theo dõi chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, điều khiển từ xa và ra lệnh bằng giọng nói qua Google và Alexa. Trong ứng dụng, hãy chọn chế độ Auto+ để công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và mức sử dụng năng lượng.
Lên lịch thông minh phù hợp với thói quen của bạn. Chọn Fresh Wake-up để từ từ tăng tốc độ lọc không khí trước giờ thức dậy đã đặt. Vào ban đêm, Fresh Bedtime làm sạch phòng kỹ lưỡng trước khi bạn đi ngủ, và chào đón bạn với ánh đèn ngủ ấm áp, dễ chịu.
Bộ lọc chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu lên đến 1 năm (12), giảm phiền phức và chi phí. Máy lọc tính toán tuổi thọ bộ lọc và thông báo khi cần thay thế. Gói phụ kiện (FY3200) chứa cả hai bộ lọc cho thiết bị.
Tại Philips, chúng tôi thiết kế sản phẩm để sử dụng lâu dài. Chúng trải qua các bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt để hoạt động liên tục 24/7. >30% nhựa được sử dụng trong sản phẩm này là nhựa tái chế, nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon của chúng tôi.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Tiết kiệm năng lượng
Bảo trì
Khả năng tương thích
Quốc gia xuất xứ
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