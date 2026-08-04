Cụm từ tìm kiếm

  • Sức mạnh lọc vượt trội. Cực kỳ yên tĩnh. Sức mạnh lọc vượt trội. Cực kỳ yên tĩnh. Sức mạnh lọc vượt trội. Cực kỳ yên tĩnh.
  • Play Pause

    Dòng PureProtect 3200 Máy lọc không khí thông minh

    AC3220/10

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Sức mạnh lọc vượt trội. Cực kỳ yên tĩnh.

    Tận hưởng không khí sạch, an toàn tại nhà, giờ đây yên tĩnh hơn 50%! Thiết kế quạt kép của chúng tôi mang lại sức mạnh vượt trội trong hình dáng nhỏ gọn, giúp làm sạch ngay cả không gian lớn chỉ trong vài phút. Với thiết kế thanh lịch, tiết kiệm năng lượng và điều khiển qua ứng dụng thông minh, sản phẩm hoàn toàn phù hợp với ngôi nhà của bạn.

    Xem tất cả lợi ích

    Dòng PureProtect 3200 Máy lọc không khí thông minh

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy lọc không khí

    Sức mạnh lọc vượt trội. Cực kỳ yên tĩnh.

    Thu giữ hiệu quả các chất gây dị ứng và chất ô nhiễm

    • Lọc không khí phòng lên đến 135 m2
    • Tốc độ cung cấp không khí sạch (CADR) 520 m3/giờ
    • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
    • Lọc không khí yên tĩnh hơn 50%
    Hiệu suất ấn tượng trong kích thước nhỏ gọn

    Hiệu suất ấn tượng trong kích thước nhỏ gọn

    Kích thước nhỏ gọn hơn, tốc độ làm sạch mạnh mẽ hơn (1), nhờ thiết kế quạt kép sáng tạo. Với khả năng lọc mạnh mẽ 520 m3/giờ (CADR), máy dễ dàng xử lý không gian lớn lên đến 135m2 (2) và có thể làm sạch phòng 20m2 trong chưa đầy 6 phút (3).

    Lọc HEPA 3 lớp giữ lại 99,97% các hạt nhỏ nhất

    Lọc HEPA 3 lớp giữ lại 99,97% các hạt nhỏ nhất

    Lọc 3 lớp gồm bộ tiền lọc, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính thu giữ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micron (4) – nhỏ hơn cả loại vi-rút nhỏ nhất được biết đến!

    Yên tĩnh, ngay cả ở công suất tối đa

    Yên tĩnh, ngay cả ở công suất tối đa

    Trải nghiệm giảm 50% tiếng ồn với công nghệ SilentWings (1). Lấy cảm hứng từ chuyến bay im lặng của cú, thiết kế cánh quạt của chúng tôi đảm bảo quá trình lọc không khí êm ái như 15 dB(A). Ngay cả ở tốc độ tối đa, máy vẫn yên tĩnh hơn cuộc trò chuyện thông thường. (5)

    Loại bỏ 99,99% chất gây dị ứng từ bụi, phấn hoa hoặc thú cưng

    Loại bỏ 99,99% chất gây dị ứng từ bụi, phấn hoa hoặc thú cưng

    Bảo vệ cả ngày cho những người bị dị ứng. Loại bỏ 99,99% mạt bụi, phấn hoa, vật nuôi hoặc các chất gây dị ứng bào tử nấm mốc (6), các tác nhân gây dị ứng hoặc các triệu chứng sốt cỏ khô đã biết (7). Được chứng nhận thân thiện với dị ứng của ECARF.

    Giảm hiệu quả các loại vi-rút như H1N1 (cúm) trong không khí

    Giảm hiệu quả các loại vi-rút như H1N1 (cúm) trong không khí

    Loại bỏ 99,9% vi-rút và vi khuẩn trong không khí. Được kiểm nghiệm độc lập để loại bỏ vi-rút cúm H1N1 (8), vi khuẩn Staphylococcus (9), và 99,99% SARS-CoV-2, tác nhân gây COVID-19 (10).

    Tạo môi trường ngủ sạch sẽ và thoải mái với đèn ngủ

    Tạo môi trường ngủ sạch sẽ và thoải mái với đèn ngủ

    Đặt chương trình lọc không khí toàn diện cho phòng ngủ trước khi các bé đi ngủ. Sau đó, chế độ ngủ yên tĩnh được kích hoạt và đèn ngủ bật sáng. Trẻ cảm thấy an tâm, và bố mẹ có thể ngủ ngon giấc.

    Giữ lại mùi và chất gây ô nhiễm khí

    Giữ lại mùi và chất gây ô nhiễm khí

    Lớp Than hoạt tính loại bỏ mùi và khử >95% chất gây ô nhiễm dạng khí ảnh hưởng đến không khí trong nhà (11): NO2 từ ô nhiễm công nghiệp và giao thông, Toluene hoặc VOC từ sơn nhà, chất tẩy rửa và đồ nội thất. An toàn và hiệu quả: không phát ra ion, hóa chất hay ozone.

    Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn

    Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn

    Tận hưởng không khí sạch hơn trong khi giữ hóa đơn điện ở mức thấp. Ở công suất tối đa, máy lọc không khí chỉ tiêu thụ 36W, ít năng lượng hơn bóng đèn truyền thống.

    Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn

    Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn

    Công nghệ AeraSense quét không khí 1000 lần mỗi giây để phát hiện chất gây ô nhiễm và báo cáo chất lượng không khí theo thời gian thực trên màn hình sản phẩm hoặc trong ứng dụng. Ở chế độ Tự động, thiết bị thông minh chọn tốc độ phù hợp để đáp ứng từng tình huống.

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

    Ghép nối máy lọc không khí với ứng dụng Air+ để theo dõi chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, điều khiển từ xa và ra lệnh bằng giọng nói qua Google và Alexa. Trong ứng dụng, hãy chọn chế độ Auto+ để công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và mức sử dụng năng lượng.

    Đi ngủ và thức dậy với không khí trong lành, sạch sẽ

    Đi ngủ và thức dậy với không khí trong lành, sạch sẽ

    Lên lịch thông minh phù hợp với thói quen của bạn. Chọn Fresh Wake-up để từ từ tăng tốc độ lọc không khí trước giờ thức dậy đã đặt. Vào ban đêm, Fresh Bedtime làm sạch phòng kỹ lưỡng trước khi bạn đi ngủ, và chào đón bạn với ánh đèn ngủ ấm áp, dễ chịu.

    Bộ lọc bền lâu lên đến 1 năm

    Bộ lọc bền lâu lên đến 1 năm

    Bộ lọc chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu lên đến 1 năm (12), giảm phiền phức và chi phí. Máy lọc tính toán tuổi thọ bộ lọc và thông báo khi cần thay thế. Gói phụ kiện (FY3200) chứa cả hai bộ lọc cho thiết bị.

    Được thiết kế để có độ bền và tính bền vững

    Được thiết kế để có độ bền và tính bền vững

    Tại Philips, chúng tôi thiết kế sản phẩm để sử dụng lâu dài. Chúng trải qua các bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt để hoạt động liên tục 24/7. >30% nhựa được sử dụng trong sản phẩm này là nhựa tái chế, nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon của chúng tôi.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Máy lọc không khí
      Công nghệ vượt trội
      HEPA NanoProtect
      Màu sắc
      Bạc, Trắng Bắc Cực
      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Nhựa Tái chế (>30%)
      Kết nối Internet
      Phạm vi Wi-Fi
      2,4 GHz
      Điều khiển bằng giọng nói
      Có (Google, Alexa)

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất tối đa
      36W
      Cảm biến chất lượng không khí
      PM2.5, chất gây dị ứng
      Mức âm thanh tối thiểu
      15 dB(A)
      Mức âm thanh tối đa
      47,5 dB(A)

    • Hiệu suất

      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      520 m³/giờ
      Lớp lọc
      HEPA, Than hoạt tính
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Diện tích phòng tối đa
      135 m2

    • Khả năng sử dụng

      Chiều dài dây
      1,8 m
      Bộ lập lịch
      Có (trong ứng dụng)
      Chế độ tự động
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ
      Có (5 mức)
      Ánh sáng ban đêm
      Phản hồi chất lượng không khí
      Vòng tròn màu, số
      Giao diện
      Kỹ thuật số (cảm ứng)
      Thay bộ lọc được đề xuất
      1 năm

    • Tính năng an toàn

      Khóa trẻ em

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều cao sản phẩm
      52cm
      Trọng lượng sản phẩm
      6,2kg
      Chiều rộng sản phẩm
      28,5cm
      Chiều dài sản phẩm
      28,5cm
      Chiều dài gói hàng
      34,5cm
      Chiều rộng gói hàng
      34,5cm
      Chiều cao gói hàng
      56,3cm
      Trọng lượng gói hàng
      7,8kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <2W
      Điện áp
      100-240V
      Tần số
      50/60Hz

    • Bảo trì

      Bảo hành
      2 năm

    • Khả năng tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Bộ lọc HEPA 3 trong 1
      Phụ kiện liên quan 1
      FY3200

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • (1) so với phiên bản tiền nhiệm Philips AC3033 (CADR và độ ồn)
    • (2) CADR được kiểm tra theo GB/T18801-2022. Diện tích thanh lọc phù hợp được tính toán theo tiêu chuẩn NRCC-54013.
    • (3) Tính toán: phòng 48m3, CADR 520m3/giờ
    • (4) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra theo DIN71460 với aerosol NaCl 0,003um và 0,3um, iUTA
    • (5) Áp suất âm thanh, IEC 60704, tại 1,5m. Trò chuyện bình thường: 60 dB.
    • (6) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với mạt bụi nhà, phấn hoa bạch dương và chất gây dị ứng mèo theo SOP 350.003 của Viện OFI Áo
    • (7) Viêm mũi dị ứng và tác động của nó đối với bệnh hen suyễn (ARIA) 2008, do J. Bousquet và khoảng 50 KOL khác biên soạn, Dị ứng 2008: 63 (Phụ lục 86): 8–160
    • (8) Kiểm tra Tỷ lệ Giảm Vi sinh vật bởi Airmid Healthgroup Ltd. với cúm (H1N1) trong buồng thử nghiệm 28,5m3, sử dụng chế độ turbo trong 30-40 phút
    • (9) Đã thử nghiệm theo GB21551.3-2010 với S. Albus, buồng 30m3, 1 giờ, chế độ Tăng cường, phòng thí nghiệm của bên thứ 3
    • (10) Kiểm tra Tỷ lệ Giảm Vi sinh vật bởi Antimikrop với SARS-CoV-2 trong buồng thử nghiệm 30m3, sử dụng chế độ turbo trong 1 giờ.
    • (11) Kiểm tra phòng thí nghiệm bên ngoài theo tiêu chuẩn GB/T 18801-2022 với TVOC, Toluene và NO2: phòng 30 m3, chế độ Turbo trong 1 giờ.
    • (12) Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox