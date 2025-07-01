AC2220/10
Máy lọc cung cấp không khí trong lành,chạy êm.
Tận hưởng không khí trong lành, an toàn tại nhà với máy lọc không khí chạy êm nhất của chúng tôi. Máy loại bỏ 99,97% chất gây dị ứng và chất ô nhiễm chỉ trong vài phút, với mức tiêu thụ điện năng và tiếng ồn tối thiểu. Với thiết kế đẹp mắt và các nút điều khiển thông minh, máy phù hợp hoàn hảo với ngôi nhà và lối sống của bạn.Xem tất cả lợi ích
Với công suất lọc mạnh mẽ 420 m3/giờ (CADR) (1), máy có thể dễ dàng lọc sạch không khí trong không gian lên đến 109 m2 và làm sạch căn phòng 20 m2 trong vòng chưa đầy 7 phút (2).
Trải nghiệm máy lọc không khí chạy êm nhất của chúng tôi với công nghệ SilentWings. Lấy cảm hứng từ sự nhẹ nhàng trong chuyển động của loài cú, thiết kế cánh quạt của chúng tôi đảm bảo độ ồn chỉ 13 dB(A).
Lọc 3 lớp gồm bộ tiền lọc, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính thu giữ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micron (4) – nhỏ hơn cả loại vi-rút nhỏ nhất được biết đến!
Bộ lọc chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu trong 3 năm (5), giảm thiểu phiền phức và chi phí. Máy lọc không khí tự động tính toán tuổi thọ bộ lọc và cảnh báo bạn khi cần thay thế.
Chọn chế độ Giờ đi ngủ cho trẻ em để làm sạch không khí hoàn toàn trước khi bé đi ngủ. Sau đó, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ Ngủ yên tĩnh, trong khi đèn ngủ dịu nhẹ vẫn sáng. Nhờ đó, trẻ cảm thấy an toàn trong bóng tối và cha mẹ yên tâm suốt đêm.
Bảo vệ cả ngày cho người bị dị ứng. Loại bỏ 99,99% các chất gây dị ứng từ mạt bụi, phấn hoa, thú cưng hoặc bào tử nấm mốc (6), các tác nhân gây dị ứng hoặc các triệu chứng sốt cỏ khô (7). Được chứng nhận ECARF thân thiện với người bị dị ứng.
Loại bỏ 99,9% vi-rút và vi khuẩn trong không khí. Được kiểm nghiệm độc lập để loại bỏ vi-rút cúm H1N1 (8) và vi khuẩn Staphylococcus (9).
Lớp than hoạt tính hấp thụ mùi và loại bỏ >95% các chất gây ô nhiễm khí gây hại cho không khí trong nhà (10): NO2 từ ô nhiễm công nghiệp và giao thông, Toluene hoặc VOC từ sơn nhà, chất tẩy rửa và đồ nội thất. An toàn và hiệu quả: không phát ra ion, hóa chất hoặc ozone.
Tận hưởng không khí trong lành hơn đồng thời tiết kiệm điện. Ở công suất tối đa, máy lọc không khí chỉ sử dụng 28 W, ít năng lượng hơn so với bóng đèn thông thường.
Công nghệ Aerasene quét không khí 1000 lần mỗi giây để phát hiện các chất ô nhiễm và báo cáo chất lượng không khí theo thời gian thực trên màn hình sản phẩm hoặc trong ứng dụng. Ở chế độ Tự động, thiết bị sẽ tự động lựa chọn tốc độ phù hợp để phản ứng với từng tình huống.
Ghép nối máy lọc không khí với ứng dụng Air+ để theo dõi chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, điều khiển từ xa và ra lệnh bằng giọng nói qua Google và Alexa. Trong ứng dụng, hãy chọn chế độ Auto+ để công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và mức sử dụng năng lượng.
Chọn Giờ thức dậy sảng khoái để tăng tốc độ lọc từ từ trước giờ báo thức đã đặt. Vào ban đêm, Giờ đi ngủ khỏe mạnh sẽ làm sạch phòng của bạn kỹ lưỡng trước khi bạn đi ngủ và chào đón bạn bằng ánh sáng ban đêm ấm áp, dễ chịu.
