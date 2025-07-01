Cụm từ tìm kiếm

  • Máy lọc cung cấp không khí trong lành,chạy êm. Máy lọc cung cấp không khí trong lành,chạy êm. Máy lọc cung cấp không khí trong lành,chạy êm.
  • Play Pause

    PureProtect Quiet Series 2200 Máy lọc không khí thông minh

    AC2220/10

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Máy lọc cung cấp không khí trong lành,chạy êm.

    Tận hưởng không khí trong lành, an toàn tại nhà với máy lọc không khí chạy êm nhất của chúng tôi. Máy loại bỏ 99,97% chất gây dị ứng và chất ô nhiễm chỉ trong vài phút, với mức tiêu thụ điện năng và tiếng ồn tối thiểu. Với thiết kế đẹp mắt và các nút điều khiển thông minh, máy phù hợp hoàn hảo với ngôi nhà và lối sống của bạn.

    Xem tất cả lợi ích

    PureProtect Quiet Series 2200 Máy lọc không khí thông minh

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy lọc không khí

    Máy lọc cung cấp không khí trong lành,chạy êm.

    Thu giữ hiệu quả các chất gây dị ứng và chất ô nhiễm.

    • Lọc trong phòng rộng tới 109m2
    • Máy lọc không khí chạy êm nhất của chúng tôi
    • Tuổi thọ bộ lọc 3 năm
    • Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 420 m3/giờ
    • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
    Lọc sạch không khí trong phòng rộng tới 109 m2

    Lọc sạch không khí trong phòng rộng tới 109 m2

    Với công suất lọc mạnh mẽ 420 m3/giờ (CADR) (1), máy có thể dễ dàng lọc sạch không khí trong không gian lên đến 109 m2 và làm sạch căn phòng 20 m2 trong vòng chưa đầy 7 phút (2).

    Máy lọc không khí chạy êm nhất của chúng tôi, được thiết kế để giảm tiếng ồn

    Máy lọc không khí chạy êm nhất của chúng tôi, được thiết kế để giảm tiếng ồn

    Trải nghiệm máy lọc không khí chạy êm nhất của chúng tôi với công nghệ SilentWings. Lấy cảm hứng từ sự nhẹ nhàng trong chuyển động của loài cú, thiết kế cánh quạt của chúng tôi đảm bảo độ ồn chỉ 13 dB(A).

    Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,97% các hạt siêu mịn

    Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,97% các hạt siêu mịn

    Lọc 3 lớp gồm bộ tiền lọc, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính thu giữ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micron (4) – nhỏ hơn cả loại vi-rút nhỏ nhất được biết đến!

    Bộ lọc bền bỉ 3 năm

    Bộ lọc bền bỉ 3 năm

    Bộ lọc chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu trong 3 năm (5), giảm thiểu phiền phức và chi phí. Máy lọc không khí tự động tính toán tuổi thọ bộ lọc và cảnh báo bạn khi cần thay thế.

    Tạo một căn phòng sạch sẽ, êm dịu cho trẻ em với đèn ngủ

    Tạo một căn phòng sạch sẽ, êm dịu cho trẻ em với đèn ngủ

    Chọn chế độ Giờ đi ngủ cho trẻ em để làm sạch không khí hoàn toàn trước khi bé đi ngủ. Sau đó, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ Ngủ yên tĩnh, trong khi đèn ngủ dịu nhẹ vẫn sáng. Nhờ đó, trẻ cảm thấy an toàn trong bóng tối và cha mẹ yên tâm suốt đêm.

    Thu giữ 99,99% các chất gây dị ứng từ bụi, phấn hoa hoặc vật nuôi

    Thu giữ 99,99% các chất gây dị ứng từ bụi, phấn hoa hoặc vật nuôi

    Bảo vệ cả ngày cho người bị dị ứng. Loại bỏ 99,99% các chất gây dị ứng từ mạt bụi, phấn hoa, thú cưng hoặc bào tử nấm mốc (6), các tác nhân gây dị ứng hoặc các triệu chứng sốt cỏ khô (7). Được chứng nhận ECARF thân thiện với người bị dị ứng.

    Giảm thiểu hiệu quả vi-rút và vi khuẩn trong không khí

    Giảm thiểu hiệu quả vi-rút và vi khuẩn trong không khí

    Loại bỏ 99,9% vi-rút và vi khuẩn trong không khí. Được kiểm nghiệm độc lập để loại bỏ vi-rút cúm H1N1 (8) và vi khuẩn Staphylococcus (9).

    Giữ lại mùi và chất gây ô nhiễm khí

    Giữ lại mùi và chất gây ô nhiễm khí

    Lớp than hoạt tính hấp thụ mùi và loại bỏ >95% các chất gây ô nhiễm khí gây hại cho không khí trong nhà (10): NO2 từ ô nhiễm công nghiệp và giao thông, Toluene hoặc VOC từ sơn nhà, chất tẩy rửa và đồ nội thất. An toàn và hiệu quả: không phát ra ion, hóa chất hoặc ozone.

    Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn

    Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn

    Tận hưởng không khí trong lành hơn đồng thời tiết kiệm điện. Ở công suất tối đa, máy lọc không khí chỉ sử dụng 28 W, ít năng lượng hơn so với bóng đèn thông thường.

    Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn

    Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn

    Công nghệ Aerasene quét không khí 1000 lần mỗi giây để phát hiện các chất ô nhiễm và báo cáo chất lượng không khí theo thời gian thực trên màn hình sản phẩm hoặc trong ứng dụng. Ở chế độ Tự động, thiết bị sẽ tự động lựa chọn tốc độ phù hợp để phản ứng với từng tình huống.

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

    Ghép nối máy lọc không khí với ứng dụng Air+ để theo dõi chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, điều khiển từ xa và ra lệnh bằng giọng nói qua Google và Alexa. Trong ứng dụng, hãy chọn chế độ Auto+ để công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và mức sử dụng năng lượng.

    Đi ngủ và thức dậy với không khí trong lành, sạch sẽ

    Đi ngủ và thức dậy với không khí trong lành, sạch sẽ

    Chọn Giờ thức dậy sảng khoái để tăng tốc độ lọc từ từ trước giờ báo thức đã đặt. Vào ban đêm, Giờ đi ngủ khỏe mạnh sẽ làm sạch phòng của bạn kỹ lưỡng trước khi bạn đi ngủ và chào đón bạn bằng ánh sáng ban đêm ấm áp, dễ chịu.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Màu sắc
      Trắng
      Kết nối Internet
      Có (Air + ứng dụng)
      Điều khiển bằng giọng nói
      Có (Alexa, Google Home)

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất tối đa
      28 W
      Cảm biến chất lượng không khí
      PM2.5
      Mức âm thanh tối thiểu
      13 dB
      Mức âm thanh tối đa
      45 dB

    • Hiệu suất

      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      420 m3/giờ
      Lớp lọc
      HEPA, Than hoạt tính, Bộ tiền lọc
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Diện tích phòng tối đa
      109 m2

    • Khả năng sử dụng

      Chiều dài dây
      1,5 mét
      Bộ lập lịch
      Có (trong Ứng dụng)
      Chế độ tự động
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ
      Có (5 mức)
      Tự động làm mờ màn hình
      Ánh sáng ban đêm
      Phản hồi chất lượng không khí
      Vòng tròn màu, số
      Thay bộ lọc được đề xuất
      3 năm

    • Tính năng an toàn

      Khóa trẻ em

    • Tiết kiệm năng lượng

      Điện áp
      100-240V

    • Bảo trì

      Dịch vụ
      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Khả năng tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      FY2200/30

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (Rộng x Sâu x Cao)
      48,6 x 28,0 x 28,0 cm
      Khối lượng sản phẩm
      4,1 kg
      Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao)
      54,0 x 34,8 x 34,8 cm
      Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói
      5,72 kg

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • (1) Tỷ lệ không khí sạch nhận được (CADR) được kiểm tra bởi một phòng thí nghiệm bên thứ ba được chứng nhận, theo GB/T18801-2022
    • (2) Tính toán theo tiêu chuẩn NRCC-54013
    • (3) Áp suất âm thanh, IEC 60704, ở độ sâu 1,5m.
    • (4) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN71460 với hạt khí dung NaCl 0,003um và 0,3um, Viện iUTA
    • (5) Giá trị trung bình được tính toán. Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng
    • (6) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với mạt bụi nhà, phấn hoa bạch dương và chất gây dị ứng mèo theo SOP 350.003 của Viện OFI Áo
    • (7) Viêm mũi dị ứng và tác động của nó đối với bệnh hen suyễn (ARIA) 2008, do J. Bousquet và khoảng 50 KOL khác biên soạn, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
    • (8) Kiểm tra tỷ lệ giảm vi khuẩn do phòng thí nghiệm bên ngoài thực hiện, với cúm (H1N1) trong buồng thử nghiệm 30m3, sử dụng chế độ tăng cường trong 1 giờ
    • (9) Đã thử nghiệm theo GB21551.3-2010 với S. Albus, buồng 30m3, 1 giờ, chế độ Tăng cường, phòng thí nghiệm của bên thứ 3
    • (10) Kiểm tra phòng thí nghiệm GMT bên ngoài theo GB/T 18801-2022 với TVOC, Toluene và NO2: phòng 30 m3, chế độ Tăng cường trong 1 giờ.
    2004 - 2025 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox