Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

Ghép nối máy lọc không khí với ứng dụng Air+ để theo dõi chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, điều khiển từ xa và ra lệnh bằng giọng nói qua Google và Alexa. Trong ứng dụng, hãy chọn chế độ Auto+ để công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và mức sử dụng năng lượng.