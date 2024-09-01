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  • Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, lọc nhanh hơn Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, lọc nhanh hơn Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, lọc nhanh hơn
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    PureProtect Mini Series 900 Máy lọc không khí thông minh

    AC0950/10

    Overall rating / 5
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    Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, lọc nhanh hơn

    Tận hưởng không khí sạch, an toàn tại nhà với máy lọc không khí nhỏ gọn của chúng tôi. Máy loại bỏ 99,97% chất gây dị ứng và chất ô nhiễm trong vài phút, đồng thời sử dụng năng lượng tối thiểu. Với thiết kế đẹp mắt và các nút điều khiển thông minh, máy phù hợp hoàn hảo với ngôi nhà và lối sống của bạn.

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    PureProtect Mini Series 900 Máy lọc không khí thông minh

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    Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, lọc nhanh hơn

    Thu giữ hiệu quả các chất gây dị ứng và chất ô nhiễm

    • Lọc trong phòng rộng tới 65 m2
    • Tốc độ CADR 250m3/giờ
    • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
    • Cảm biến thông minh PM2.5
    Loại bỏ chất gây ô nhiễm trong vòng chưa đầy 12 phút

    Loại bỏ chất gây ô nhiễm trong vòng chưa đầy 12 phút

    Lọc nhanh hơn trong thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch (1). Với khả năng lọc mạnh mẽ 250 m3/giờ (CADR), máy có thể dễ dàng xử lý không gian lên đến 65m2 (2) và có thể làm sạch một căn phòng rộng 20m2 trong vòng chưa đầy 12 phút (3).

    Lọc HEPA 3 lớp giữ lại 99,97% các hạt nhỏ nhất

    Lọc HEPA 3 lớp giữ lại 99,97% các hạt nhỏ nhất

    Lọc 3 lớp gồm bộ tiền lọc, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính thu giữ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micron (4) – nhỏ hơn cả loại vi-rút nhỏ nhất được biết đến!

    Vô cùng yên tĩnh và không bị chói sáng

    Vô cùng yên tĩnh và không bị chói sáng

    Tận hưởng giấc ngủ không bị quấy rầy với máy lọc không khí cải tiến của chúng tôi. Ở chế độ Ngủ, máy hoạt động ở mức 20,5 dB (5), êm hơn cả tiếng thì thầm. Ngoài ra, đèn hiển thị kỹ thuật số được làm mờ đi, giảm thiểu tối đa ánh sáng chói mắt.

    Thu giữ 99,99% các chất gây dị ứng từ bụi, phấn hoa hoặc vật nuôi

    Thu giữ 99,99% các chất gây dị ứng từ bụi, phấn hoa hoặc vật nuôi

    Bảo vệ cả ngày cho những người bị dị ứng. Loại bỏ 99,99% mạt bụi, phấn hoa, vật nuôi hoặc các chất gây dị ứng bào tử nấm mốc (6), các tác nhân gây dị ứng hoặc các triệu chứng sốt cỏ khô đã biết (7). Được chứng nhận thân thiện với dị ứng của ECARF.

    Giảm hiệu quả các loại vi-rút như H1N1 (cúm) trong không khí

    Giảm hiệu quả các loại vi-rút như H1N1 (cúm) trong không khí

    Loại bỏ 99,9% vi-rút và vi khuẩn trong không khí. Đã được thử nghiệm độc lập để loại bỏ vi-rút cúm H1N1 (8), vi khuẩn Staphylococcus (9) và 99,99% vi-rút corona Hcov-E229 (10).

    Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn

    Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn

    Tận hưởng không khí trong lành hơn đồng thời tiết kiệm điện. Ở công suất tối đa, máy lọc không khí sử dụng 23W, ít năng lượng hơn bóng đèn thông thường.

    Giữ lại mùi và chất gây ô nhiễm khí

    Giữ lại mùi và chất gây ô nhiễm khí

    Lớp than hoạt tính hấp thụ mùi và loại bỏ >90% các chất gây ô nhiễm khí gây hại cho không khí trong nhà (11): NO2 từ ô nhiễm công nghiệp và giao thông, Toluene hoặc VOC từ sơn nhà, chất tẩy rửa và đồ nội thất. An toàn và hiệu quả: không phát ra ion, hóa chất hoặc ozone.

    Tự động cảm nhận và thích ứng với nhu cầu chất lượng không khí của bạn

    Tự động cảm nhận và thích ứng với nhu cầu chất lượng không khí của bạn

    Công nghệ AeraSense quét không khí 1000 lần một giây để phát hiện chất gây ô nhiễm và khí. Công nghệ này báo cáo chất lượng không khí theo thời gian thực trên màn hình sản phẩm hoặc trong ứng dụng. Ở chế độ Tự động, thiết bị sẽ tự động chọn tốc độ phù hợp để phản ứng với từng tình huống.

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

    Ghép nối máy lọc không khí với ứng dụng Air+ để theo dõi chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, điều khiển từ xa và ra lệnh bằng giọng nói qua Google và Alexa. Trong ứng dụng, hãy chọn chế độ Auto+ để công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và mức sử dụng năng lượng.

    Đi ngủ và thức dậy với không khí trong lành, sạch sẽ

    Đi ngủ và thức dậy với không khí trong lành, sạch sẽ

    Lên lịch thông minh phù hợp với thói quen của bạn. Chọn Fresh Wake-up (Giờ thức dậy sảng khoái) để tăng dần tốc độ lọc trước thời gian đánh thức đã đặt. Vào ban đêm, Fresh Bedtime (Giờ đi ngủ khỏe mạnh) sẽ làm sạch phòng của bạn kỹ lưỡng trước khi bạn đi ngủ, để bạn có thể tận hưởng một giấc ngủ ngon.

    Bộ lọc bền lâu lên đến 1 năm

    Bộ lọc bền lâu lên đến 1 năm

    Bộ lọc gốc đảm bảo hiệu suất tối ưu lên đến 1 năm (12), giảm bớt phiền phức và chi phí. Máy lọc tính toán tuổi thọ của bộ lọc và cảnh báo bạn khi cần thay thế.

    Được thiết kế để có độ bền và tính bền vững

    Được thiết kế để có độ bền và tính bền vững

    Tại Philips, chúng tôi thiết kế sản phẩm của mình để sử dụng lâu dài. Chúng trải qua các bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt để hoạt động liên tục 24/7. >23% nhựa được sử dụng trong sản phẩm này được tái chế, để giảm thiểu lượng khí thải carbon của chúng tôi.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Máy lọc không khí
      Công nghệ vượt trội
      HEPA NanoProtect
      Màu sắc
      Trắng
      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Nhựa tái chế (>23%)
      Kết nối Internet
      Phạm vi Wi-Fi
      2,4 GHz
      Điều khiển bằng giọng nói
      Có (Google, Alexa)

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất tối đa
      23W
      Cảm biến chất lượng không khí
      PM2.5
      Mức âm thanh tối thiểu
      20,5 dB(A)
      Mức âm thanh tối đa
      49,0 dB(A)

    • Hiệu suất

      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      250 m³/giờ
      Lớp lọc
      HEPA
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Diện tích phòng tối đa
      65 m2

    • Khả năng sử dụng

      Chiều dài dây
      1,5 m
      Bộ lập lịch
      Có (trong ứng dụng)
      Chế độ tự động
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ
      Có (Ngủ
      Ánh sáng ban đêm
      Không
      Phản hồi chất lượng không khí
      Màu sắc
      Giao diện
      Kỹ thuật số (cảm ứng)
      Thay bộ lọc được đề xuất
      1 năm

    • Tính năng an toàn

      Khóa trẻ em

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều cao sản phẩm
      36,4cm
      Trọng lượng sản phẩm
      2,7kg
      Chiều rộng sản phẩm
      24cm
      Chiều dài sản phẩm
      23,8cm
      Chiều dài gói hàng
      28cm
      Chiều rộng gói hàng
      28cm
      Chiều cao gói hàng
      40cm
      Trọng lượng gói hàng
      3,8 kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <2W
      Điện áp
      100-240V
      Tần số
      50/60Hz

    • Bảo trì

      Bảo hành
      2 năm

    • Khả năng tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Bộ lọc HEPA 3 trong 1
      Phụ kiện liên quan 1
      FY0910

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • (1) CADR so với sản phẩm trước đó Philips AC0850
    • (2) CADR được kiểm tra theo GB/T18801-2022. Diện tích thanh lọc phù hợp được tính toán theo tiêu chuẩn NRCC-54013.
    • (3) Tính toán: phòng 48m3, CADR là 250m3/giờ
    • (4) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo DIN71460 với khí dung NaCl 0,003um, iUTA
    • (5) Áp suất âm thanh, IEC 60704, ở 1,5m.
    • (6) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với mạt bụi nhà, phấn hoa bạch dương và chất gây dị ứng mèo theo SOP 350.003 của Viện OFI Áo
    • (7) Viêm mũi dị ứng và tác động của nó đối với bệnh hen suyễn (ARIA) 2008, do J. Bousquet và khoảng 50 KOL khác biên soạn, Dị ứng 2008: 63 (Phụ lục 86): 8–160
    • (8) Kiểm tra tỷ lệ giảm vi khuẩn của phòng thí nghiệm GMT, với cúm (H1N1) trong buồng thử nghiệm 30m3, sử dụng chế độ tăng áp trong 1 giờ
    • (9) Đã thử nghiệm theo GB21551.3-2010 với S. Albus, buồng 30m3, 1 giờ, chế độ Tăng cường, phòng thí nghiệm của bên thứ 3
    • (10) Kiểm tra tỷ lệ giảm vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, với thiết bị chạy ở chế độ tăng áp trong 1 giờ trong buồng thử nghiệm với khí dung vi-rút HCOV-229E. Mặc dù có liên quan đến khí dung, nhưng HCOV-229E không phải là SARS-CoV-2 gây ra Covid-19.
    • (11) Kiểm tra phòng thí nghiệm bên ngoài theo GB/T 18801-2022 với TVOC, Toluene và NO2: phòng 30 m3, chế độ Tăng áp trong 2 giờ.
    • (12) Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.
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