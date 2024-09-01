AC0950/10
Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, lọc nhanh hơn
Tận hưởng không khí sạch, an toàn tại nhà với máy lọc không khí nhỏ gọn của chúng tôi. Máy loại bỏ 99,97% chất gây dị ứng và chất ô nhiễm trong vài phút, đồng thời sử dụng năng lượng tối thiểu. Với thiết kế đẹp mắt và các nút điều khiển thông minh, máy phù hợp hoàn hảo với ngôi nhà và lối sống của bạn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lọc nhanh hơn trong thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch (1). Với khả năng lọc mạnh mẽ 250 m3/giờ (CADR), máy có thể dễ dàng xử lý không gian lên đến 65m2 (2) và có thể làm sạch một căn phòng rộng 20m2 trong vòng chưa đầy 12 phút (3).
Lọc 3 lớp gồm bộ tiền lọc, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính thu giữ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micron (4) – nhỏ hơn cả loại vi-rút nhỏ nhất được biết đến!
Tận hưởng giấc ngủ không bị quấy rầy với máy lọc không khí cải tiến của chúng tôi. Ở chế độ Ngủ, máy hoạt động ở mức 20,5 dB (5), êm hơn cả tiếng thì thầm. Ngoài ra, đèn hiển thị kỹ thuật số được làm mờ đi, giảm thiểu tối đa ánh sáng chói mắt.
Bảo vệ cả ngày cho những người bị dị ứng. Loại bỏ 99,99% mạt bụi, phấn hoa, vật nuôi hoặc các chất gây dị ứng bào tử nấm mốc (6), các tác nhân gây dị ứng hoặc các triệu chứng sốt cỏ khô đã biết (7). Được chứng nhận thân thiện với dị ứng của ECARF.
Loại bỏ 99,9% vi-rút và vi khuẩn trong không khí. Đã được thử nghiệm độc lập để loại bỏ vi-rút cúm H1N1 (8), vi khuẩn Staphylococcus (9) và 99,99% vi-rút corona Hcov-E229 (10).
Tận hưởng không khí trong lành hơn đồng thời tiết kiệm điện. Ở công suất tối đa, máy lọc không khí sử dụng 23W, ít năng lượng hơn bóng đèn thông thường.
Lớp than hoạt tính hấp thụ mùi và loại bỏ >90% các chất gây ô nhiễm khí gây hại cho không khí trong nhà (11): NO2 từ ô nhiễm công nghiệp và giao thông, Toluene hoặc VOC từ sơn nhà, chất tẩy rửa và đồ nội thất. An toàn và hiệu quả: không phát ra ion, hóa chất hoặc ozone.
Công nghệ AeraSense quét không khí 1000 lần một giây để phát hiện chất gây ô nhiễm và khí. Công nghệ này báo cáo chất lượng không khí theo thời gian thực trên màn hình sản phẩm hoặc trong ứng dụng. Ở chế độ Tự động, thiết bị sẽ tự động chọn tốc độ phù hợp để phản ứng với từng tình huống.
Ghép nối máy lọc không khí với ứng dụng Air+ để theo dõi chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, điều khiển từ xa và ra lệnh bằng giọng nói qua Google và Alexa. Trong ứng dụng, hãy chọn chế độ Auto+ để công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và mức sử dụng năng lượng.
Lên lịch thông minh phù hợp với thói quen của bạn. Chọn Fresh Wake-up (Giờ thức dậy sảng khoái) để tăng dần tốc độ lọc trước thời gian đánh thức đã đặt. Vào ban đêm, Fresh Bedtime (Giờ đi ngủ khỏe mạnh) sẽ làm sạch phòng của bạn kỹ lưỡng trước khi bạn đi ngủ, để bạn có thể tận hưởng một giấc ngủ ngon.
Bộ lọc gốc đảm bảo hiệu suất tối ưu lên đến 1 năm (12), giảm bớt phiền phức và chi phí. Máy lọc tính toán tuổi thọ của bộ lọc và cảnh báo bạn khi cần thay thế.
Tại Philips, chúng tôi thiết kế sản phẩm của mình để sử dụng lâu dài. Chúng trải qua các bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt để hoạt động liên tục 24/7. >23% nhựa được sử dụng trong sản phẩm này được tái chế, để giảm thiểu lượng khí thải carbon của chúng tôi.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Tiết kiệm năng lượng
Bảo trì
Khả năng tương thích
Quốc gia xuất xứ
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