Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 16 phút (1)

Chỉ với một nút bấm, máy lọc không khí sẽ lọc vi rút, chất gây dị ứng hoặc chất ô nhiễm vô hình trong nhà bạn, để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và an toàn. Máy lọc không khí làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, nhờ tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 190 m³/giờ.