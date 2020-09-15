Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 16 phút (1)
Chỉ với một nút bấm, máy lọc không khí sẽ lọc vi rút, chất gây dị ứng hoặc chất ô nhiễm vô hình trong nhà bạn, để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và an toàn. Máy lọc không khí làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, nhờ tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 190 m³/giờ.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 16 phút (1)
Loại bỏ 99% vi rút, chất gây dị ứng và chất ô nhiễm (2,3,6)
Lọc không khí trong phòng rộng 48 m²
Tốc độ CADR 190 m³/giờ
Bộ lọc HEPA
Hiệu suất cao phù hợp cho các phòng có diện tích lên đến 48 m²
Lưu thông luồng không khí hiệu suất cao bao phủ hiệu quả các phòng có diện tích lên đến 48 m² và phân phối không khí sạch đến mọi ngóc ngách trong phòng, giúp tăng hiệu suất lên Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 190 m³/giờ. Máy có thể làm sạch không khí trên diện tích 20 m² trong vòng chưa đầy 16 phút. (1)
Lọc 99,5% các hạt nhỏ cỡ 0,003 micron
Lọc 2 lớp với NanoProtect HEPA và bộ tiền lọc chặn được 99,5% các hạt siêu mịn nhỏ đến kích thước 0,003 micron (3), để bạn tránh bị phơi nhiễm bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, phấn hoa, bụi, lông thú cưng và các chất ô nhiễm khác. Hệ thống lọc đạt chứng nhận của Trung tâm của Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu.
Loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí
Loại bỏ hạt khí dung có thể chứa vi-rút hô hấp. Được thử nghiệm độc lập bởi airmid healthgroup để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí (2). Cũng được thử nghiệm đối với vi-rút corona (4).
Cảm biến thông minh để làm sạch không khí thông minh
Quét không khí 1000 lần một giây để phát hiện các hạt siêu mịn. Báo cáo chất lượng không khí trong thời gian thực và chọn tốc độ phù hợp cho ngôi nhà của bạn một cách thông minh (ở chế độ tự động).
Được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng mà bạn có thể tin tưởng
Máy lọc của Philips trải qua 170 cuộc kiểm tra bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Máy lọc được trải qua các bài kiểm tra tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt, để hoạt động liên tục 24/7.
Mức tiêu thụ năng lượng thấp
Nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, máy lọc không khí chạy ở công suất tối đa 20 W, tương đương với một bóng đèn tiêu chuẩn.
Màn hình hiển thị chất lượng không khí
Xem nhanh chất lượng không khí trong nhà của bạn theo thời gian thực. Màn hình hiển thị mức độ chất gây dị ứng và PM2.5, kèm theo vòng tròn màu trực quan
Chế độ tự động và 2 cài đặt tốc độ điều chỉnh bằng tay
Bạn có thể vận hành máy lọc ở chế độ tự động thông minh hoặc chọn một trong số 2 cài đặt tốc độ: Ngủ và Tăng cường, để kiểm soát hoàn toàn luồng khí và mức âm thanh.
Chỉ báo bộ lọc thông minh
Máy lọc không khí tính toán chính xác tuổi thọ của bộ lọc dựa trên mức độ ô nhiễm và thời gian hoạt động và thông báo cho bạn khi nào cần thay thế bộ lọc, để dễ dàng bảo trì.
Bộ lọc thay thế mới
Bộ lọc thay thế tương thích cho thiết bị này là FY0900, bộ lọc nhỏ gọn và bền vững nhất của chúng tôi cho đến nay (8). Bộ lọc mới này thay thế cho sản phẩm thế hệ trước FY0194 và mang lại hiệu suất tốt hơn.
Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ
Khi ở chế độ Ngủ, các đèn báo sẽ mờ dần và giảm tiếng ồn đến mức tối đa để bạn có một giấc ngủ ngon trong bầu không khí trong sạch.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Loại sản phẩm
Máy lọc không khí
Công nghệ vượt trội
HEPA NanoProtect
Màu sắc
Trắng, Đen
Vật liệu chính
Nhựa
Kết nối Internet
Không
Phạm vi Wi-Fi
Không
Điều khiển bằng giọng nói
Không
Đặc điểm kỹ thuật
Công suất tối đa
Không
Cảm biến chất lượng không khí
PM2.5
Mức âm thanh tối thiểu
19 dB(A)
Mức âm thanh tối đa
49 dB(A)
Hiệu suất
CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
(1)Từ không khí đi qua bộ lọc, đây là thời gian trên lý thuyết cho bước làm sạch một lần được tính bằng cách chia CADR của không khí là 190㎥/giờ cho diện tích phòng là 48 m² (giả sử phòng có diện tích sàn là 20 ㎡ và chiều cao là 2,4 m).
(2)Kiểm tra tỷ lệ giảm vi khuẩn được thực hiện tại Airmid Health Ltd trong một buồng 28,5m³ với vi-rút cúm A(H1N1) trong không khí. Máy lọc không khí không thể bảo vệ chống lại COVID-19 nhưng có thể là một phần của kế hoạch bảo vệ (US EPA).
(3)Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với hạt khí dung NaCl bởi iUTA theo tiêu chuẩn DIN71460-1.
(4)Kiểm tra tỷ lệ giảm vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, trong buồng thử nghiệm bị nhiễm hạt khí dung vi-rút corona gia cầm (IBV), với bộ lọc HEPA NanoProtect của Philips.
(5)Tuổi thọ khuyến nghị cho thiết bị dựa trên tính toán lý thuyết về các giá trị khu vực trung bình hằng năm của các hạt không khí có hại ở ngoài trời và việc sử dụng máy lọc không khí hằng ngày trong 16 giờ ở chế độ tự động.
(6)Được kiểm tra trên vật liệu lọc cho hiệu suất thông qua bằng 1 với lưu lượng khí 5,33cm/giây, tại phòng thí nghiệm bên thứ ba./Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra theo JISB 9908-2011
(7)Áp suất âm thanh trung bình được tính toán ở khoảng cách 1,5 mét tính từ thiết bị, dựa trên các phép đo theo tiêu chuẩn IEC 60704. Mức áp suất âm thanh phụ thuộc vào kết cấu phòng, cách trang trí và vị trí đặt thiết bị và người nghe.
(8)So với sản phẩm thế hệ trước FY0194; Lọc hạt 99,97% so với 99,5%