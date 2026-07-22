Cụm từ tìm kiếm

  • Máy lọc không khí tiết kiệm năng lượng, nhỏ gọn nhất. Máy lọc không khí tiết kiệm năng lượng, nhỏ gọn nhất. Máy lọc không khí tiết kiệm năng lượng, nhỏ gọn nhất.
  • Play Pause

    PureProtect Lite Dòng 700 Máy lọc không khí

    AC0720/10

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Máy lọc không khí tiết kiệm năng lượng, nhỏ gọn nhất.

    Tận hưởng không khí sạch, an toàn tại nhà với khả năng giảm nhanh chất gây dị ứng, vi khuẩn, vi-rút, mùi và chất gây ô nhiễm khí. Loại bỏ 99,97% hạt, với mức tiêu thụ năng lượng và tiếng ồn tối thiểu. Với thiết kế thanh lịch, đèn môi trường tùy chọn và điều khiển thông minh.

    Xem tất cả lợi ích

    PureProtect Lite Dòng 700 Máy lọc không khí

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy lọc không khí

    Máy lọc không khí tiết kiệm năng lượng, nhỏ gọn nhất.

    Thu giữ hiệu quả các chất gây dị ứng và chất ô nhiễm

    • Lọc không khí cho phòng lên đến 75 m²
    • Máy lọc không khí tiết kiệm năng lượng nhất của chúng tôi
    • Tuổi thọ bộ lọc 3 năm
    • Tốc độ cung cấp không khí sạch (CADR) 180 m³/giờ
    • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
    Lọc không khí phòng lên đến 75 m²

    Lọc không khí phòng lên đến 75 m²

    Với CADR đạt 180 m³/giờ (1), máy lọc này có thể làm sạch không khí trong phòng lên đến 75 m² mỗi giờ (2), lý tưởng cho phòng ngủ, văn phòng và các không gian tương tự.

    Máy lọc gọn nhẹ, tiết kiệm năng lượng nhất của chúng tôi

    Máy lọc gọn nhẹ, tiết kiệm năng lượng nhất của chúng tôi

    Máy lọc không khí này mang lại hiệu suất làm sạch mạnh mẽ trong khi chỉ tiêu thụ 14 W, giúp bạn giữ mức tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành ở mức thấp.

    Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,97% các hạt siêu mịn

    Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,97% các hạt siêu mịn

    Hệ thống lọc 3 lớp gồm bộ lọc sơ bộ, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính giúp loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micron (3) — nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất được biết đến!

    Loại bỏ chất gây dị ứng, vi khuẩn, virus, mùi và khí độc hại

    Loại bỏ chất gây dị ứng, vi khuẩn, virus, mùi và khí độc hại

    Thở dễ dàng hơn với khả năng lọc không khí toàn diện giúp loại bỏ 99,99% chất gây dị ứng, 99,9% vi khuẩn và virus trong không khí, đồng thời giảm khí độc hại và mùi khó chịu - an toàn, không phát thải ion, hóa chất hay ozone. (4-7)

    Không khí trong lành cho gia đình nuôi thú cưng

    Không khí trong lành cho gia đình nuôi thú cưng

    Được thiết kế cho gia đình nuôi thú cưng, máy lọc không khí này giúp giảm lông thú cưng, chất gây dị ứng từ thú cưng và mùi thường gặp - giúp ngôi nhà bạn luôn tươi mát mỗi ngày (3). Được chứng nhận thân thiện với người dị ứng bởi ECARF.

    Bộ lọc bền bỉ 3 năm

    Bộ lọc bền bỉ 3 năm

    Bộ lọc chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu trong 3 năm (8), giảm phiền phức và chi phí. Máy lọc tính toán tuổi thọ bộ lọc và thông báo khi cần thay thế.

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+

    Kết nối thiết bị với ứng dụng Air+ để điều khiển máy lọc từ xa, đặt lịch và hẹn giờ, sử dụng lệnh thoại với Google Assistant và Alexa, đồng thời chia sẻ quyền truy cập với các thành viên trong gia đình.

    Siêu êm không gây khó chịu bởi ánh sáng

    Siêu êm không gây khó chịu bởi ánh sáng

    Ở chế độ Ngủ, máy lọc hoạt động chỉ ở mức 11 dB (9), êm hơn tiếng lá xào xạc. Đồng thời, màn hình hiển thị được làm mờ, giảm thiểu mọi ánh sáng gây khó chịu.

    Đèn viền dịu nhẹ thư giãn

    Đèn viền dịu nhẹ thư giãn

    Tạo không gian ấm áp và thư giãn với vòng đèn viền tùy chọn. Dù bạn đang thư giãn vào buổi tối hay tạo không khí ấm cúng, ánh sáng dịu nhẹ mang đến cảm giác dễ chịu cho bất kỳ căn phòng nào trong khi máy lọc âm thầm làm sạch không khí.

    Điều khiển đơn giản và trực quan

    Điều khiển đơn giản và trực quan

    Dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ Ngủ, Trung bình và Turbo để phù hợp với nhu cầu của bạn trong ngày. Chỉ báo bảo trì bộ lọc cho bạn biết khi cần vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc, giúp máy lọc hoạt động tốt nhất.

    Kích thước nhỏ gọn và kiểu dáng đẹp

    Kích thước nhỏ gọn và kiểu dáng đẹp

    Với đường nét tinh tế và thiết kế hiện đại, máy lọc này bổ sung hoàn hảo cho ngôi nhà bạn. Chỉ cao 34,3 cm và rộng 22,2 cm, thiết kế nhỏ gọn hòa hợp dễ dàng vào bất kỳ căn phòng nào.

    Đi ngủ và thức dậy với không khí trong lành, sạch sẽ

    Đi ngủ và thức dậy với không khí trong lành, sạch sẽ

    Chọn Giờ thức dậy sảng khoái để tăng tốc độ lọc từ từ trước giờ báo thức đã đặt. Vào ban đêm, Giờ đi ngủ khỏe mạnh sẽ làm sạch phòng của bạn kỹ lưỡng trước khi bạn đi ngủ và chào đón bạn bằng ánh sáng ban đêm ấm áp, dễ chịu.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Màu sắc
      Trắng
      Kết nối Internet
      Có (Air+)
      Điều khiển bằng giọng nói
      Có (Alexa, Google Home)
      Tương thích nhà thông minh
      iPhone và thiết bị Android

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Cảm biến chất lượng không khí
      Không
      Mức âm thanh tối thiểu
      11 dB
      Mức âm thanh tối đa
      42 dB

    • Hiệu suất

      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      180 m³/giờ
      Lớp lọc
      HEPA, Than hoạt tính, Bộ tiền lọc
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Diện tích phòng tối đa
      • Diện tích phòng tối đa (1 ACH): 75 m²
      • Diện tích phòng tối đa (3,5 ACH): 21,5 m²

    • Khả năng sử dụng

      Chiều dài dây
      1,5 mét
      Bộ lập lịch
      Có (trong ứng dụng)
      Chế độ tự động
      Không
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ
      Có (3 cấp độ)
      Tự động làm mờ màn hình
      Ánh sáng ban đêm
      Bộ hẹn giờ
      Có (trong ứng dụng)
      Phản hồi chất lượng không khí
      Không
      Thay bộ lọc được đề xuất
      3 năm

    • Tính năng an toàn

      Khóa trẻ em

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      22,2 cm
      Chiều rộng sản phẩm
      22,2 cm
      Chiều cao sản phẩm
      34,3 cm
      Trọng lượng sản phẩm
      2,16 kg
      Chiều dài gói hàng
      26,9 cm
      Chiều rộng gói hàng
      26,9 cm
      Chiều cao gói hàng
      37,4 cm
      Trọng lượng gói hàng
      2,89 kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Điện áp
      100-240 V
      Công suất tối đa
      14 W

    • Bảo trì

      Dịch vụ
      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Khả năng tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      FY0700/30

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • (1) CADR được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm bên thứ ba được chứng nhận, dựa trên tiêu chuẩn GB/T18801-2022.
    • (2) Diện tích phòng được tính toán ở 1 ACH, dựa trên tiêu chuẩn GB/T18801-2022.
    • (3) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra theo tiêu chuẩn DIN71460 với aerosol NaCl 0,003 um và 0,3 um, viện iUTA.
    • (4) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với ve bụi nhà, phấn hoa cây bạch dương và chất gây dị ứng từ mèo theo SOP 350.003 của viện OFI Áo.
    • (5) Kiểm tra Tỷ lệ Giảm Vi sinh vật bởi phòng thí nghiệm bên ngoài, với virus cúm (H1N1) trong buồng thử nghiệm 30 m³, sử dụng chế độ turbo trong 1,5 giờ.
    • (6) Được kiểm tra theo tiêu chuẩn GB21551.3-2010 với S. Albus, buồng 30 m³, 1,5 giờ, chế độ Turbo, phòng thí nghiệm bên thứ ba.
    • (7) Kiểm tra bởi phòng thí nghiệm GMT bên ngoài theo tiêu chuẩn GB/T 18801-2022 với TVOC, Toluene và NO2.
    • (8) Tính toán trung bình. Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.
    • (9) Áp suất âm thanh, IEC 60704, tại khoảng cách 1,5 m.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox