Máy lọc không khí tiết kiệm năng lượng, nhỏ gọn nhất.
Tận hưởng không khí sạch, an toàn tại nhà với khả năng giảm nhanh chất gây dị ứng, vi khuẩn, vi-rút, mùi và chất gây ô nhiễm khí. Loại bỏ 99,97% hạt, với mức tiêu thụ năng lượng và tiếng ồn tối thiểu. Với thiết kế thanh lịch, đèn môi trường tùy chọn và điều khiển thông minh.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy lọc không khí tiết kiệm năng lượng, nhỏ gọn nhất.
Thu giữ hiệu quả các chất gây dị ứng và chất ô nhiễm
Lọc không khí cho phòng lên đến 75 m²
Máy lọc không khí tiết kiệm năng lượng nhất của chúng tôi
Tuổi thọ bộ lọc 3 năm
Tốc độ cung cấp không khí sạch (CADR) 180 m³/giờ
Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
Lọc không khí phòng lên đến 75 m²
Với CADR đạt 180 m³/giờ (1), máy lọc này có thể làm sạch không khí trong phòng lên đến 75 m² mỗi giờ (2), lý tưởng cho phòng ngủ, văn phòng và các không gian tương tự.
Máy lọc gọn nhẹ, tiết kiệm năng lượng nhất của chúng tôi
Máy lọc không khí này mang lại hiệu suất làm sạch mạnh mẽ trong khi chỉ tiêu thụ 14 W, giúp bạn giữ mức tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành ở mức thấp.
Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,97% các hạt siêu mịn
Hệ thống lọc 3 lớp gồm bộ lọc sơ bộ, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính giúp loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micron (3) — nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất được biết đến!
Loại bỏ chất gây dị ứng, vi khuẩn, virus, mùi và khí độc hại
Thở dễ dàng hơn với khả năng lọc không khí toàn diện giúp loại bỏ 99,99% chất gây dị ứng, 99,9% vi khuẩn và virus trong không khí, đồng thời giảm khí độc hại và mùi khó chịu - an toàn, không phát thải ion, hóa chất hay ozone. (4-7)
Không khí trong lành cho gia đình nuôi thú cưng
Được thiết kế cho gia đình nuôi thú cưng, máy lọc không khí này giúp giảm lông thú cưng, chất gây dị ứng từ thú cưng và mùi thường gặp - giúp ngôi nhà bạn luôn tươi mát mỗi ngày (3). Được chứng nhận thân thiện với người dị ứng bởi ECARF.
Bộ lọc bền bỉ 3 năm
Bộ lọc chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu trong 3 năm (8), giảm phiền phức và chi phí. Máy lọc tính toán tuổi thọ bộ lọc và thông báo khi cần thay thế.
Điều khiển máy lọc không khí của bạn ở bất cứ đâu bằng ứng dụng Philips Air+
Kết nối thiết bị với ứng dụng Air+ để điều khiển máy lọc từ xa, đặt lịch và hẹn giờ, sử dụng lệnh thoại với Google Assistant và Alexa, đồng thời chia sẻ quyền truy cập với các thành viên trong gia đình.
Siêu êm không gây khó chịu bởi ánh sáng
Ở chế độ Ngủ, máy lọc hoạt động chỉ ở mức 11 dB (9), êm hơn tiếng lá xào xạc. Đồng thời, màn hình hiển thị được làm mờ, giảm thiểu mọi ánh sáng gây khó chịu.
Đèn viền dịu nhẹ thư giãn
Tạo không gian ấm áp và thư giãn với vòng đèn viền tùy chọn. Dù bạn đang thư giãn vào buổi tối hay tạo không khí ấm cúng, ánh sáng dịu nhẹ mang đến cảm giác dễ chịu cho bất kỳ căn phòng nào trong khi máy lọc âm thầm làm sạch không khí.
Điều khiển đơn giản và trực quan
Dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ Ngủ, Trung bình và Turbo để phù hợp với nhu cầu của bạn trong ngày. Chỉ báo bảo trì bộ lọc cho bạn biết khi cần vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc, giúp máy lọc hoạt động tốt nhất.
Kích thước nhỏ gọn và kiểu dáng đẹp
Với đường nét tinh tế và thiết kế hiện đại, máy lọc này bổ sung hoàn hảo cho ngôi nhà bạn. Chỉ cao 34,3 cm và rộng 22,2 cm, thiết kế nhỏ gọn hòa hợp dễ dàng vào bất kỳ căn phòng nào.
Đi ngủ và thức dậy với không khí trong lành, sạch sẽ
Chọn Giờ thức dậy sảng khoái để tăng tốc độ lọc từ từ trước giờ báo thức đã đặt. Vào ban đêm, Giờ đi ngủ khỏe mạnh sẽ làm sạch phòng của bạn kỹ lưỡng trước khi bạn đi ngủ và chào đón bạn bằng ánh sáng ban đêm ấm áp, dễ chịu.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Màu sắc
Trắng
Kết nối Internet
Có (Air+)
Điều khiển bằng giọng nói
Có (Alexa, Google Home)
Tương thích nhà thông minh
iPhone và thiết bị Android
Đặc điểm kỹ thuật
Cảm biến chất lượng không khí
Không
Mức âm thanh tối thiểu
11 dB
Mức âm thanh tối đa
42 dB
Hiệu suất
CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)