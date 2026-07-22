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    PureProtect Go Series 500 Máy lọc không khí

    AC0520/10

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Máy lọc nhỏ nhất. Không khí sạch. Nhỏ gọn.

    Tận hưởng không khí sạch, an toàn tại nhà với khả năng giảm nhanh chất gây dị ứng, vi khuẩn, virus, mùi và các chất ô nhiễm khí. Loại bỏ 99,97% các hạt bụi, với mức tiêu thụ năng lượng và tiếng ồn tối thiểu. Tích hợp liệu pháp hương thơm, tất cả trong thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn.

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    PureProtect Go Series 500 Máy lọc không khí

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    Máy lọc nhỏ nhất. Không khí sạch. Nhỏ gọn.

    Thu giữ hiệu quả các chất gây dị ứng và chất ô nhiễm

    • Lọc không khí cho phòng lên đến 25 m²
    • Máy lọc không khí nhỏ nhất của chúng tôi
    • Tuổi thọ bộ lọc 3 năm
    • Tốc độ cung cấp không khí sạch (CADR) 60 m³/h
    • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
    Lọc không khí phòng lên đến 25 m²

    Lọc không khí phòng lên đến 25 m²

    Máy lọc này có thể làm sạch không khí trong phòng lên đến 25 m² mỗi giờ (1), lý tưởng cho các không gian nhỏ như phòng ngủ, phòng trẻ em và văn phòng tại nhà.

    Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,97% các hạt siêu mịn

    Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,97% các hạt siêu mịn

    Hệ thống lọc 3 lớp gồm bộ lọc sơ bộ, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính giúp loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micron (2) — nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất được biết đến!

    Giảm chất gây dị ứng, vi khuẩn, vi-rút, mùi hôi và khí độc hại

    Giảm chất gây dị ứng, vi khuẩn, vi-rút, mùi hôi và khí độc hại

    Thở dễ dàng hơn với khả năng lọc không khí toàn diện giúp giảm chất gây dị ứng, vi-rút và vi khuẩn trong không khí, đồng thời giảm khí độc hại và mùi hôi - an toàn, không phát thải ion, hóa chất hay ozone. (3-6)

    Không khí trong lành cho ngôi nhà có thú cưng

    Không khí trong lành cho ngôi nhà có thú cưng

    Được thiết kế cho gia đình nuôi thú cưng, máy lọc không khí này giúp giảm lông thú cưng, chất gây dị ứng từ thú cưng và mùi thường gặp liên quan đến thú cưng - giúp ngôi nhà bạn luôn tươi mát hơn mỗi ngày (3).

    Bộ lọc bền bỉ 3 năm

    Bộ lọc bền bỉ 3 năm

    Bộ lọc chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu trong 3 năm (7), giảm phiền toái và chi phí. Máy lọc tính toán tuổi thọ bộ lọc và thông báo khi cần thay thế.

    Siêu êm ái, không gây khó chịu bởi ánh sáng

    Siêu êm ái, không gây khó chịu bởi ánh sáng

    Ở chế độ Ngủ, máy lọc hoạt động chỉ ở mức 12 dB (8), êm hơn cả tiếng lá xào xạc. Đồng thời, màn hình hiển thị được làm mờ, giảm thiểu mọi ánh sáng gây khó chịu.

    Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn

    Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn

    Tận hưởng không khí sạch hơn đồng thời giữ hóa đơn điện ở mức thấp. Ở công suất tối đa, máy lọc không khí chỉ tiêu thụ 5 W, ít năng lượng hơn cả bóng đèn truyền thống.

    Điều khiển đơn giản và trực quan

    Điều khiển đơn giản và trực quan

    Dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ Ngủ, Trung bình và Turbo để phù hợp với nhu cầu của bạn trong suốt cả ngày. Các chỉ báo bảo trì bộ lọc cho bạn biết khi nào cần vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc, giúp máy lọc hoạt động hiệu quả nhất.

    Thêm tinh dầu của bạn và tận hưởng liệu pháp hương thơm dịu nhẹ

    Thêm tinh dầu của bạn và tận hưởng liệu pháp hương thơm dịu nhẹ

    Tận hưởng không khí sạch hơn và liệu pháp hương thơm dịu nhẹ với tinh dầu yêu thích của bạn để tạo bầu không khí tươi mát, cá nhân hóa.

    Được thiết kế phù hợp với ngôi nhà bạn

    Được thiết kế phù hợp với ngôi nhà bạn

    Với đường nét thanh lịch và thiết kế hiện đại, máy lọc này bổ sung hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, dù đặt ở đâu.

    Diện tích nhỏ gọn, không khí sạch đáng tin cậy

    Diện tích nhỏ gọn, không khí sạch đáng tin cậy

    Chỉ cao 27,5 cm và rộng 17,0 cm, máy lọc nhỏ gọn này nhẹ và dễ di chuyển khắp ngôi nhà. Mang đến không khí sạch đáng tin cậy, dù đặt ở đâu.

    Không khí sạch, chỉ khi bạn cần

    Không khí sạch, chỉ khi bạn cần

    Mùa dị ứng đã qua? Chỉ cần cất giữ máy lọc không khí nhỏ gọn – sẵn sàng sử dụng lại bất cứ khi nào bạn cần.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Màu sắc
      Trắng
      Kết nối Internet
      Không
      Điều khiển bằng giọng nói
      Không
      Tương thích nhà thông minh
      Không

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Cảm biến chất lượng không khí
      Không
      Mức âm thanh tối thiểu
      12 dB
      Mức âm thanh tối đa
      38 dB

    • Hiệu suất

      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      60 m³/giờ
      Lớp lọc
      HEPA, Than hoạt tính, Bộ tiền lọc
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Diện tích phòng tối đa
      • Diện tích phòng tối đa (1 ACH): 25 m²
      • Diện tích phòng tối đa (3,5 ACH): 7 m²

    • Khả năng sử dụng

      Chiều dài dây
      1,5 mét
      Bộ lập lịch
      Không
      Chế độ tự động
      Không
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ
      Có (3 cấp độ)
      Tự động làm mờ màn hình
      Không
      Ánh sáng ban đêm
      Không
      Bộ hẹn giờ
      Không
      Phản hồi chất lượng không khí
      Không
      Thay bộ lọc được đề xuất
      3 năm

    • Tính năng an toàn

      Khóa trẻ em
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      17,0 cm
      Chiều rộng sản phẩm
      17,0 cm
      Chiều cao sản phẩm
      27,5 cm
      Trọng lượng sản phẩm
      1,25 kg
      Chiều dài gói hàng
      24,0 cm
      Chiều rộng gói hàng
      24,0 cm
      Chiều cao gói hàng
      33,0 cm
      Trọng lượng gói hàng
      1,89 kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Điện áp
      100-240 V
      Công suất tối đa
      5 W

    • Bảo trì

      Dịch vụ
      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • (1) Diện tích phòng được tính theo 1 ACH, dựa trên tiêu chuẩn GB/T18801-2022.
    • (2) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra theo tiêu chuẩn DIN71460 với dung dịch khí dung NaCl 0,003 um và 0,3 um, viện iUTA.
    • (3) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với ve bụi nhà, phấn hoa cây bạch dương và chất gây dị ứng từ mèo theo SOP 350.003 của viện OFI Áo.
    • (4) Được kiểm tra theo tiêu chuẩn GB21551.3-2010 với vi khuẩn S. Albus, phòng thí nghiệm bên thứ ba.
    • (5) Kiểm tra Tỷ lệ Giảm Vi sinh vật bởi phòng thí nghiệm bên ngoài, với virus cúm (H1N1).
    • (6) Kiểm tra bởi phòng thí nghiệm GMT bên ngoài theo tiêu chuẩn GB/T 18801-2022 với TVOC, Toluene và NO2.
    • (7) Tính toán trung bình. Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.
    • (8) Áp suất âm thanh, IEC 60704, tại khoảng cách 1,5 m.
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