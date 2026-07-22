Tận hưởng không khí sạch, an toàn tại nhà với khả năng giảm nhanh chất gây dị ứng, vi khuẩn, virus, mùi và các chất ô nhiễm khí. Loại bỏ 99,97% các hạt bụi, với mức tiêu thụ năng lượng và tiếng ồn tối thiểu. Tích hợp liệu pháp hương thơm, tất cả trong thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Thu giữ hiệu quả các chất gây dị ứng và chất ô nhiễm
Lọc không khí cho phòng lên đến 25 m²
Máy lọc không khí nhỏ nhất của chúng tôi
Tuổi thọ bộ lọc 3 năm
Tốc độ cung cấp không khí sạch (CADR) 60 m³/h
Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
Lọc không khí phòng lên đến 25 m²
Máy lọc này có thể làm sạch không khí trong phòng lên đến 25 m² mỗi giờ (1), lý tưởng cho các không gian nhỏ như phòng ngủ, phòng trẻ em và văn phòng tại nhà.
Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,97% các hạt siêu mịn
Hệ thống lọc 3 lớp gồm bộ lọc sơ bộ, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính giúp loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micron (2) — nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất được biết đến!
Giảm chất gây dị ứng, vi khuẩn, vi-rút, mùi hôi và khí độc hại
Thở dễ dàng hơn với khả năng lọc không khí toàn diện giúp giảm chất gây dị ứng, vi-rút và vi khuẩn trong không khí, đồng thời giảm khí độc hại và mùi hôi - an toàn, không phát thải ion, hóa chất hay ozone. (3-6)
Không khí trong lành cho ngôi nhà có thú cưng
Được thiết kế cho gia đình nuôi thú cưng, máy lọc không khí này giúp giảm lông thú cưng, chất gây dị ứng từ thú cưng và mùi thường gặp liên quan đến thú cưng - giúp ngôi nhà bạn luôn tươi mát hơn mỗi ngày (3).
Bộ lọc bền bỉ 3 năm
Bộ lọc chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu trong 3 năm (7), giảm phiền toái và chi phí. Máy lọc tính toán tuổi thọ bộ lọc và thông báo khi cần thay thế.
Siêu êm ái, không gây khó chịu bởi ánh sáng
Ở chế độ Ngủ, máy lọc hoạt động chỉ ở mức 12 dB (8), êm hơn cả tiếng lá xào xạc. Đồng thời, màn hình hiển thị được làm mờ, giảm thiểu mọi ánh sáng gây khó chịu.
Tiêu thụ ít năng lượng hơn bóng đèn
Tận hưởng không khí sạch hơn đồng thời giữ hóa đơn điện ở mức thấp. Ở công suất tối đa, máy lọc không khí chỉ tiêu thụ 5 W, ít năng lượng hơn cả bóng đèn truyền thống.
Điều khiển đơn giản và trực quan
Dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ Ngủ, Trung bình và Turbo để phù hợp với nhu cầu của bạn trong suốt cả ngày. Các chỉ báo bảo trì bộ lọc cho bạn biết khi nào cần vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc, giúp máy lọc hoạt động hiệu quả nhất.
Thêm tinh dầu của bạn và tận hưởng liệu pháp hương thơm dịu nhẹ
Tận hưởng không khí sạch hơn và liệu pháp hương thơm dịu nhẹ với tinh dầu yêu thích của bạn để tạo bầu không khí tươi mát, cá nhân hóa.
Được thiết kế phù hợp với ngôi nhà bạn
Với đường nét thanh lịch và thiết kế hiện đại, máy lọc này bổ sung hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, dù đặt ở đâu.
Diện tích nhỏ gọn, không khí sạch đáng tin cậy
Chỉ cao 27,5 cm và rộng 17,0 cm, máy lọc nhỏ gọn này nhẹ và dễ di chuyển khắp ngôi nhà. Mang đến không khí sạch đáng tin cậy, dù đặt ở đâu.
Không khí sạch, chỉ khi bạn cần
Mùa dị ứng đã qua? Chỉ cần cất giữ máy lọc không khí nhỏ gọn – sẵn sàng sử dụng lại bất cứ khi nào bạn cần.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Màu sắc
Trắng
Kết nối Internet
Không
Điều khiển bằng giọng nói
Không
Tương thích nhà thông minh
Không
Đặc điểm kỹ thuật
Cảm biến chất lượng không khí
Không
Mức âm thanh tối thiểu
12 dB
Mức âm thanh tối đa
38 dB
Hiệu suất
CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)