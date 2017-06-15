Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
9006XVS2
Cảm giác an tâm, lái xe an toàn
Đèn pha halogen Philips X-tremeVision cung cấp tầm nhìn rõ hơn tới 100%. X-tremeVision được chế tạo bằng công nghệ hiện đại cho ánh sáng tối ưu. Đèn tuân thủ quy định ECE phù hợp luật đường bộ.
Loại đèn: HB4
12 V, 55 W
Nhiều ánh sáng hơn
Lên tới 3.500 K
Số lượng: 2 bóng đèn
Với thiết kế sản phẩm độc đáo, X-tremeVision cho luồng ánh sáng rực rỡ tối ưu trên đường đi
X-tremeVision giúp bạn phản ứng nhanh hơn nhờ vào khả năng nhận biết các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn. Ánh sáng là một phần quan trọng của việc lái xe và ánh sáng là chìa khóa giúp bạn tránh được tai nạn. Sản phẩm này chủ động phòng tránh các tai nạn bằng cách gia tăng tầm nhìn chung và chiếu sáng trên đường.
X-tremeVision hoàn toàn tuân thủ quy định ECE phù hợp luật đường bộ.
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