Lái xe an toàn và thoải mái hơn

WeatherVision cung cấp cho bạn tầm nhìn rõ hơn tới 60%* trên đường đi để bạn có thể nhìn xa hơn và phát hiện các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn. *Hiệu suất khác nhau trên từng loại bóng đèn