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WeatherVisionBóng đèn pha

9006WVS2

Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

Đèn pha halogen Philips WeatherVision cung cấp nhiều ánh sáng vàng hơn, lên tới 60%* cải thiện tầm nhìn của bạn, giúp lái xe an toàn trong các điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, sương mù và trời tuyết. Tuân thủ quy định ECE** phù hợp luật đường bộ.

Xem tất cả lợi ích

Ánh sáng vàng cao nhất

Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

  • Loại đèn: HB4

  • Hộp gồm 2 bóng đèn

  • 12 V, 55 W

Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

Ánh sáng vàng đồng đều tăng thêm độ tương phản trên đường đi

Ánh sáng vàng đồng đều tăng thêm độ tương phản trên đường đi

Với lớp phủ màu vàng đồng đều, WeatherVision cung cấp ánh sáng màu vàng cao nhất, giúp quan sát tốt hơn trong những điều kiện thời tiết bất lợi, đảm bảo lái xe an toàn.

Lái xe an toàn và thoải mái hơn

WeatherVision cung cấp cho bạn tầm nhìn rõ hơn tới 60%* trên đường đi để bạn có thể nhìn xa hơn và phát hiện các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn. *Hiệu suất khác nhau trên từng loại bóng đèn

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. So với bóng đèn halogen chuẩn

  2. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn