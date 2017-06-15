Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
9006WVS2
Cảm giác an tâm, lái xe an toàn
Đèn pha halogen Philips WeatherVision cung cấp nhiều ánh sáng vàng hơn, lên tới 60%* cải thiện tầm nhìn của bạn, giúp lái xe an toàn trong các điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, sương mù và trời tuyết. Tuân thủ quy định ECE** phù hợp luật đường bộ.
Loại đèn: HB4
Hộp gồm 2 bóng đèn
12 V, 55 W
Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối
Với lớp phủ màu vàng đồng đều, WeatherVision cung cấp ánh sáng màu vàng cao nhất, giúp quan sát tốt hơn trong những điều kiện thời tiết bất lợi, đảm bảo lái xe an toàn.
WeatherVision cung cấp cho bạn tầm nhìn rõ hơn tới 60%* trên đường đi để bạn có thể nhìn xa hơn và phát hiện các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn. *Hiệu suất khác nhau trên từng loại bóng đèn
Đánh giá
So với bóng đèn halogen chuẩn
Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn