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Ngừng sản xuất

WhiteVisionBóng đèn pha

9006WHVS2

Đèn đảm bảo an toàn chưa bao giờ thu hút đến thế

Đèn Philips WhiteVision bổ sung ánh sáng trắng Xenon có cường độ cao (4300K) vào đèn pha xe của bạn, mang đến trải nghiệm lái xe an toàn vào ban đêm. Độ sáng tăng cường cho nhiều ánh sáng hơn đến 60%, giúp đèn trở thành lựa chọn kết hợp phong cách và an toàn thật hoàn hảo.

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Hiệu ứng Xenon ánh sáng trắng, cường độ cao

Đèn đảm bảo an toàn chưa bao giờ thu hút đến thế

  • Loại đèn: HB4

  • Hộp gồm 2 bóng đèn

  • 12 V, 55 W

  • Phong cách

Trải nghiệm lái xe cao cấp với hiệu ứng Xenon ánh sáng trắng cường độ cao

Trải nghiệm lái xe cao cấp với hiệu ứng Xenon ánh sáng trắng cường độ cao

Đèn pha Philips WhiteVision là lựa chọn thích hợp dành cho những ai muốn lái xe phong cách mà không ảnh hưởng đến độ an toàn. Với nhiệt độ màu gần bằng đèn pha Xenon, đui đèn màu trắng phong cách và ánh sáng rực rỡ hơn trên đường đi, WhiteVision là sự nâng cấp tối ưu dành cho đèn pha xe của bạn. Công nghệ phủ thế hệ thứ 3 được cấp bằng sáng chế của Philips là một cải tiến vượt trội giúp WhiteVision trở nên bóng đèn pha đầu tiên cung cấp ánh sáng trắng đích thực.

Chùm sáng rõ với ánh sáng trắng cường độ cao

Với ánh sáng trắng 4.300K* (ánh sáng trắng hơn 40% so với đèn tiêu chuẩn), đèn pha Philips WhiteVision chiếu sáng con đường phía trước bằng chùm ánh sáng trắng rõ ràng, xua tan đi bóng tối ngay lập tức. Chùm sáng cao cấp cho trải nghiệm lái xe tối ưu.

Tầm nhìn rõ hơn tới 60% để tăng tối đa khả năng quan sát rõ ràng

Chùm tia sáng dài hơn có nhiều ánh sáng hơn 60%* giúp bạn có thể quan sát những người đi đường khác rõ ràng hơn. Chùm sáng này cải thiện độ an toàn, cho bạn nhiều thời gian phản ứng hơn trước các hiểm nguy tiềm ẩn trên đường đi.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. So với đèn halogen tiêu chuẩn

  2. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn