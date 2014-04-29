Trải nghiệm lái xe cao cấp với hiệu ứng Xenon ánh sáng trắng cường độ cao

Đèn pha Philips WhiteVision là lựa chọn thích hợp dành cho những ai muốn lái xe phong cách mà không ảnh hưởng đến độ an toàn. Với nhiệt độ màu gần bằng đèn pha Xenon, đui đèn màu trắng phong cách và ánh sáng rực rỡ hơn trên đường đi, WhiteVision là sự nâng cấp tối ưu dành cho đèn pha xe của bạn. Công nghệ phủ thế hệ thứ 3 được cấp bằng sáng chế của Philips là một cải tiến vượt trội giúp WhiteVision trở nên bóng đèn pha đầu tiên cung cấp ánh sáng trắng đích thực.