Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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9005DVS2
Lái xe phong cách
Đèn pha halogen Philips DiamondVision nâng cao phong cách tối ưu cho xe của bạn với ánh sáng trắng 5000 K. Với lớp phủ màu xanh được thiết kế đặc biệt, DiamondVision giúp bạn nổi bật giữa đám đông.
Loại đèn: HB3
Hộp gồm 2 bóng đèn
12 V, 60 W
Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối
Đèn pha Philips DiamondVision Vision là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người lái xe muốn có diện mạo trắng, sắc nét cho đèn pha của họ. Nhờ có công nghệ phủ được cấp bằng sáng chế của Philips, DiamondVision cung cấp ánh sáng trắng đích thực cho tầm nhìn và phong cách tối đa.
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
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