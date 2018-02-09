Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
85122XV2C1
Ánh đèn sáng hơn giúp bạn an tâm hơn khi lái xe
Với chùm tia sáng mạnh mẽ, X-tremeVision gen2 là sản phẩm phát triển mới nhất trong công nghệ xenon. Hiệu suất ánh sáng vượt trội cho bạn trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái hơn.
Loại đèn: D2S
85 V, 35 W
Số lượng: 1 bóng đèn
Ánh sáng là một phần quan trọng của việc lái xe. Bạn có thể phòng tránh được tai nạn chỉ bằng một cách đơn giản là sử dụng bóng đèn chất lượng cao. Bóng đèn Xenon X-tremeVision gen 2 cải thiện tầm nhìn, nhờ vậy bạn có thể nhận biết các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn, phản ứng nhanh hơn trước mọi nguy hiểm. Thành phần quang phổ của bóng đèn này được điều chỉnh thích hợp với độ nhạy màu tự nhiên của mắt. Cùng với nhiệt độ màu là 4800 K, đèn pha của chúng tôi tạo ra ánh sáng an toàn với mắt người lái/người đối điện, mang đến trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái hơn vào ban đêm.
Đèn Xenon HID (Phóng điện cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon trên ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống.
Thiết kế cải tiến, chất lượng cao, bóng đèn xe hơi của chúng tôi đã giành được rất nhiều giải thưởng và được công nhận bởi các chuyên gia hàng đầu về ô tô trong nhiều năm liền.
4.4
trên 5
12
Đánh giá
ｔｍｋ16
09/02/2018
日本
信頼のメーカー！
真っ白でスタイリッシュになりました！ 明るくて満足です＾＾ 作りもしっかりしており不安感は全くありません！！
Đánh giá này được thực hiện cho X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ
Đánh giá này được thực hiện cho X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ
ssu6254
15/07/2020
한국
Người mua đã được xác minh
제품 장착이 용이합니다
다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함
Ưu điểm
제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄
Khuyết điểm
아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구
Ngày Sử Dụng 2020-06-15
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구
Ngày Sử Dụng 2020-06-15
DTJOON
19/04/2018
한국
밝고 좋습니다.
앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구