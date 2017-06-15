Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh bao bì
  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh bao bì

Ultinon HID 6000KBóng đèn pha

85122WXX2

Lái xe phong cách

Philips Ultinon HID (WX) là bóng đèn Xenon HID ánh sáng trắng 6000 K cải thiện phong cách của bạn trên đường đi

Xem tất cả lợi ích

Nâng cấp tức thời lên ánh sáng trắng nhấp nháy 6000 K

Lái xe phong cách

  • Loại đèn: D2S

  • Hộp gồm 2 bóng đèn

  • 85 V, 35 W

Ultinon HID (WX) là phiên bản nâng cấp cho đèn pha Xenon của bạn

Đèn Philips Ultinon HID (WX) được thiết kế dành cho những người lái xe muốn có hiệu ứng phong cách ấn tượng cho xe của họ. Ánh sáng trắng rực rỡ 6000 K giúp xe của bạn thật sự nổi bật giữa những chiếc xe khác.

Ánh sáng mạnh mẽ từ bóng đèn Xenon HID cung cấp sự an toàn tối đa

Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi* để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon HID tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống. *so với bóng đèn halogen chuẩn

Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn