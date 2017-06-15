Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
42406WXX2
Lái xe phong cách
Philips Ultinon HID (WX) là bóng đèn Xenon HID ánh sáng trắng 6000 K cải thiện phong cách của bạn trên đường đi
Loại đèn: D4R
Hộp gồm 2 bóng đèn
42 V, 35 W
Đèn Philips Ultinon HID (WX) được thiết kế dành cho những người lái xe muốn có hiệu ứng phong cách ấn tượng cho xe của họ. Ánh sáng trắng rực rỡ 6000 K giúp xe của bạn thật sự nổi bật giữa những chiếc xe khác.
Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi* để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon HID tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống. *so với bóng đèn halogen chuẩn
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
Đánh giá
Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn