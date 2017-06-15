Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
42406C1
Cảm giác an tâm, lái xe an toàn
Philips Xenon Standard dùng để thay thế cho đèn bị cháy hỏng. Loại đèn này có cùng chất lượng và hiệu suất như bóng đèn được trang bị chính hãng
Loại đèn: D4R
Hộp gồm 1 bóng đèn
42 V, 35 W
Chuẩn
Philips Xenon Standard cung cấp hiệu suất ánh sáng chất lượng chính hãng cho xe hơi mới. Chất lượng của bóng đèn được mọi nhà sản xuất xe hơi lớn chứng thực.
Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi* để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon HID tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống. *so với bóng đèn halogen chuẩn
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại - Philips đã phát minh ra công nghệ Xenon HID. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
Đánh giá
So với bóng đèn halogen chuẩn