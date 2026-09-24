Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
36M4C5500P/71
Cánh cửa mở ra toàn bộ tiềm năng của bạn
Màn hình Fast VA 36 inch này mang đến hình ảnh DisplayHDR 400 sắc nét ở độ phân giải Wide QHD và được trang bị Iconglow đặc trưng của Evnia. Với tần số quét 260Hz và thời gian phản hồi 0.3ms, mọi khoảnh khắc đều luôn mượt mà và nhạy bén.
Evnia 5000
36" / 91.46cm
3440 x 1440 (WQHD)
Khi chơi những trò chơi hành động hấp dẫn và kịch tính nhất, Philips Evnia mang đến tần số quét 260 Hz có thể ép xung, nâng cao trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Đặc biệt với các trò chơi có nhịp độ nhanh như FPS và đua xe, màn hình mang lại chuyển động vượt trội cùng hình ảnh rõ nét. Bạn sẽ cảm nhận được độ nhập vai sâu hơn và cảm giác sống động trong trò chơi.
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.
Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe hình và nhòe chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động tốc độ cao và chuyển cảnh kịch tính sẽ được tái hiện mượt mà. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
Đánh giá
Tỷ lệ giữa ánh sáng phát xạ của màn hình trong dải từ 415-455 nm và ánh sáng phát xạ của màn hình trong dải 400-500nm phải nhỏ hơn 50%
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, diện tích sRGB dựa trên CIE1931, diện tích NTSC dựa trên CIE1976.
Giá trị thời gian phản hồi tương đương SmartResponse. Mẫu đo là 1 đường ngang.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có khả năng đạt được độ phân giải và tần số làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.