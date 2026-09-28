Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
34M2C5500Q/69
Nâng tầm trải nghiệm chơi game của bạn lên mức tối đa
Màn hình VA nhanh này nâng tầm trải nghiệm chơi game của bạn với tốc độ làm mới 200Hz và Smart MBR 0.3ms. Chất lượng hình ảnh chuẩn DisplayHDR 400 đảm bảo mang lại độ tương phản cao và màu sắc sâu trên màn hình.
Evnia 5000
34" (86.36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Chơi ở tốc độ lên đến 200 khung hình/giây với tính năng này. Ở tốc độ như vậy, bạn sẽ có thể xem hình ảnh không bị giật, trễ và quan sát đối thủ rõ hơn. Ngoài ra, hình ảnh sẽ trở nên sắc nét hơn, mang lại lợi thế cho bạn khi chơi các trò chơi đòi hỏi phản xạ nhanh.
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.
Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe hình và nhòe chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động tốc độ cao và chuyển cảnh kịch tính sẽ được tái hiện mượt mà. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Bán kính cung của độ cong màn hình tính bằng mm
Giá trị thời gian phản hồi tương đương với SmartResponse.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có khả năng đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Màu sắc hiển thị: Có thể đạt 10bits qua DP@144Hz
Smart MBR điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng khi bật Smart MBR. Để giảm nhòe do chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với tốc độ làm mới màn hình, điều này có thể gây ra thay đổi độ sáng dễ nhận thấy.
Smart MBR là chế độ được tối ưu hóa cho việc chơi game. Việc bật Smart MBR có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình dễ nhận thấy. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế và giá treo tai nghe được làm từ 35% nhựa tái chế, còn khung màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau tiêu dùng.
Chỉ có thể đạt độ sáng 10 bit ở 144Hz với độ phân giải WQHD thông qua kết nối DisplayPort.
Chế độ Độ trễ đầu vào thấp khả dụng ở độ phân giải WQHD với tốc độ làm mới 120Hz.
Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976, độ bao phủ sRGB dựa trên CIE1931, vùng NTSC và vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976.
Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.