Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
34M2C3500L/67
Mở rộng chân trời chơi game của bạn
Màn hình Fast VA này cho phép bạn chơi game với độ chính xác và tốc độ tối ưu ở tần số 180Hz. Với hình ảnh HDR sắc nét, thiết kế cong và độ phân giải WQHD, màn hình này mang đến trải nghiệm chơi game toàn diện tuyệt vời.
Evnia 3000
34" (86.36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 180 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 180Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn.
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian trôi qua giữa lúc thực hiện một hành động bằng các thiết bị được kết nối và lúc bạn thấy kết quả hiển thị trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian từ khi bạn nhập lệnh từ thiết bị đến màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi Video đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng với những ai chơi các game cạnh tranh nhịp độ cao.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Bán kính cung cong của màn hình tính bằng mm
Màu sắc hiển thị: có thể đạt 10bits qua DP@165Hz
Giá trị thời gian phản hồi tương đương SmartResponse.
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, vùng sRGB dựa trên CIE1931, vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Smart MBR điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng khi Smart MBR đang bật. Để giảm nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với tần số làm mới màn hình, điều này có thể gây ra thay đổi độ sáng đáng kể.
Smart MBR là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Việc bật Smart MBR có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng kể. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế được làm từ 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau tiêu dùng.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.