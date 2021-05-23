Tần số quét 144Hz cho hình ảnh siêu mượt và rực rỡ

Bạn chơi game căng thẳng, mang tính cạnh tranh. Bạn đòi hỏi một Display với hình ảnh siêu mượt, không độ trễ. Display Philips này vẽ lại hình ảnh trên màn hình lên đến 144Hz, tức nhanh hơn hiệu quả 2,4 lần so với một Display tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến chúng trở thành mục tiêu khó bắn trúng. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn có được những khung hình quan trọng bị thiếu trên màn hình, thể hiện chuyển động của kẻ địch siêu mượt để bạn dễ dàng ngắm bắn. Với Low input lag cực thấp và không bị xé hình, Display Philips này là người bạn đồng hành chơi game hoàn hảo của bạn.