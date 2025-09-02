Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
32E1N3500/61
Làm việc đầy phong cách
Trải nghiệm hiệu suất làm việc với Quad HD. Màn hình này được trang bị các tính năng thiết yếu cho<br>nơi làm việc, chẳng hạn như chế độ LowBlue giúp bảo vệ mắt, công nghệ góc nhìn rộng IPS LED<br>cho hình ảnh chất lượng cao và MPRT 1ms cho hình ảnh sắc nét.
Dòng 3000
32 (đường chéo 31.5" / 80 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.
Các màn hình Philips này mang đến hình ảnh Crystalclear với độ phân giải Quad HD 2560x1440 pixel. Sử dụng tấm nền hiệu suất cao với mật độ điểm ảnh dày đặc, được hỗ trợ bởi các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến hình ảnh và đồ họa trở nên sống động. Dù bạn là chuyên gia khắt khe cần thông tin cực kỳ chi tiết cho các giải pháp CAD-CAM, đang sử dụng các ứng dụng đồ họa 3D hay là chuyên gia tài chính làm việc với các bảng tính khổng lồ, màn hình Philips đều sẽ mang đến cho bạn hình ảnh Crystalclear.
SmartContrast là một công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu sắc và Control cường độ đèn nền để tăng cường độ tương phản một cách linh hoạt nhằm mang lại hình ảnh kỹ thuật số và Video tốt nhất, hoặc khi chơi game nơi các tông màu tối được hiển thị. Khi chọn chế độ Economy, độ tương phản được điều chỉnh và đèn nền được tinh chỉnh để Display vừa phải cho các ứng dụng văn phòng hằng ngày và Lower power consumption.
5.0
trên 5
2
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Ho Ho Ho
02/09/2025
Singapore
Người mua đã được xác minh
High quality with easy functions.
Big enough screen. Produce bright and sharp Picture. light in weight easy installation.
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 32E1N3100LA Full HD LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2024-08-01
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 32E1N3100LA Full HD LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2024-08-01
Roddo
27/07/2024
Australia
Người mua đã được xác minh
Fantastic monitor
Easy to set up, really great clarity. The low blue mode is great.
Ưu điểm
A really good large HD monitor
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 32E1N3100LA Full HD LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2023-06-26
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 32E1N3100LA Full HD LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2023-06-26
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo card đồ họa của bạn có khả năng đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi tương đương với SmartResponse
MPRT điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, do đó không thể điều chỉnh độ sáng khi MPRT được bật. Để giảm nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với tốc độ làm mới màn hình, điều này có thể gây ra thay đổi độ sáng đáng kể.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Việc bật MPRT có thể khiến màn hình nhấp nháy rõ rệt. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game.
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, vùng sRGB dựa trên CIE1931, vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.