Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
325M2CRZ/74
Đưa trải nghiệm chơi game lên cấp độ mới
Philips Momentum với độ cong 1000R vừa vặn với mắt bạn, mang lại cảm giác đắm chìm thực sự và giảm mỏi mắt. 165Hz, FreeSync Premium và HDR cho trải nghiệm chơi game sống động như thật, không bị xé hình và độ trễ thấp. Màn hình lý tưởng để chơi game cường độ cao.
Momentum
32 (đường chéo 31,5" / 80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Màn hình máy tính để bàn cung cấp trải nghiệm người dùng cá nhân, phù hợp hoàn hảo với thiết kế cong. Màn hình cong mang đến hiệu ứng nhập vai dễ chịu và tinh tế, tập trung vào bạn ở trung tâm của bàn làm việc.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.
Bạn chơi những tựa game đối kháng gay cấn. Bạn cần một màn hình hiển thị hình ảnh siêu mượt, không giật lag. Màn hình Philips này làm mới hình ảnh trên màn hình lên đến 165 lần mỗi giây, nhanh hơn đáng kể so với màn hình tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch trông như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến bạn khó ngắm bắn. Với tốc độ khung hình 165Hz, bạn sẽ thấy được những khung hình quan trọng còn thiếu trên màn hình, hiển thị chuyển động của kẻ địch siêu mượt để có thể dễ dàng nhắm mục tiêu. Với độ trễ đầu vào cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này là người bạn đồng hành hoàn hảo khi chơi game
Đánh giá
Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
Độ bao phủ Adobe RGB dựa trên CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.