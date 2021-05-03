Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh sản phẩm mặt trước
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Hình ảnh chính
  • Ảnh sản phẩm mặt trước
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Hình ảnh chính

Gaming MonitorMàn hình LCD cong HD đầy đủ

322M8CP/74

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

Màn hình cong Philips Momentum này kết hợp tốc độ làm mới 240Hz với công nghệ AMD FreeSync Premium. Các tính năng chơi game cho hình ảnh sống động như thật, chơi game không bị xé hình và có độ trễ thấp đồng thời mang lại góc nhìn rộng, phù hợp nhất để chơi game cường độ cao.

Xem tất cả lợi ích

Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

  • Momentum

  • 32 (đường chéo 31,5" / 80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Thiết kế màn hình cong cho trải nghiệm sống động hơn

Thiết kế màn hình cong cho trải nghiệm sống động hơn

Màn hình máy tính để bàn mang đến trải nghiệm sử dụng cá nhân, rất phù hợp với thiết kế cong. Màn hình cong tạo hiệu ứng đắm chìm dễ chịu nhưng tinh tế, tập trung vào bạn ở vị trí trung tâm bàn làm việc.

AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.

Tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

Tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

Trong khi chơi các game hành động cường độ cao hấp dẫn, tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh giúp tăng cường trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 240 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Đặc biệt đối với các game có nhịp độ nhanh như FPS và game đua xe, 240 Hz cho hình ảnh chuyển động và rõ nét vượt trội. Với màn hình Philips 240 Hz, các chuỗi hành động trong trò chơi trông không bị rung và không có bóng mờ. Bạn sẽ có trải nghiệm trò chơi phong phú và chân thực hơn.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

03/05/2021

Malaysia

Malaysia

Affordable 32" curved monitor

Nicely design and excellent performance curved monitor from Philips.

Ưu điểm

240Hz refresh rate with AMD FreeSync

Khuyết điểm

Only 1 displayport (DP)

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 322M8CP Full HD Curved LCD display

Ngày Sử Dụng 2021-04-03

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 322M8CP Full HD Curved LCD display

Ngày Sử Dụng 2021-04-03

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm

  2. Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.

  3. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  4. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  5. MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.

  6. MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.

  7. Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976

  8. Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

  10. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.