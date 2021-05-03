Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Đắm chìm trong từng khoảnh khắc
Màn hình cong Philips Momentum này kết hợp tốc độ làm mới 240Hz với công nghệ AMD FreeSync Premium. Các tính năng chơi game cho hình ảnh sống động như thật, chơi game không bị xé hình và có độ trễ thấp đồng thời mang lại góc nhìn rộng, phù hợp nhất để chơi game cường độ cao.
Momentum
32 (đường chéo 31,5" / 80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình máy tính để bàn mang đến trải nghiệm sử dụng cá nhân, rất phù hợp với thiết kế cong. Màn hình cong tạo hiệu ứng đắm chìm dễ chịu nhưng tinh tế, tập trung vào bạn ở vị trí trung tâm bàn làm việc.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.
Trong khi chơi các game hành động cường độ cao hấp dẫn, tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh giúp tăng cường trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 240 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Đặc biệt đối với các game có nhịp độ nhanh như FPS và game đua xe, 240 Hz cho hình ảnh chuyển động và rõ nét vượt trội. Với màn hình Philips 240 Hz, các chuỗi hành động trong trò chơi trông không bị rung và không có bóng mờ. Bạn sẽ có trải nghiệm trò chơi phong phú và chân thực hơn.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
03/05/2021
Malaysia
Affordable 32" curved monitor
Nicely design and excellent performance curved monitor from Philips.
Ưu điểm
240Hz refresh rate with AMD FreeSync
Khuyết điểm
Only 1 displayport (DP)
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 322M8CP Full HD Curved LCD display
Ngày Sử Dụng 2021-04-03
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 322M8CP Full HD Curved LCD display
Ngày Sử Dụng 2021-04-03
Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm
Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.