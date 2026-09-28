DisplayHDR 400 cho hình ảnh sống động và nổi bật hơn

DisplayHDR 400 được VESA chứng nhận mang đến sự cải thiện đáng kể so với màn hình SDR thông thường. Không giống các màn hình 'tương thích HDR' khác, DisplayHDR 400 đích thực tái tạo độ sáng, độ tương phản và màu sắc ấn tượng. Với công nghệ làm mờ toàn cục và độ sáng tối thiểu 400 nit, hình ảnh trở nên sống động với các vùng sáng nổi bật, đồng thời thể hiện sắc đen sâu hơn và tinh tế hơn. Công nghệ này tái tạo một bảng màu phong phú và đầy đủ hơn, mang đến trải nghiệm thị giác cuốn hút mọi giác quan.