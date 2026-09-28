Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
27M4P5501X/71
Cánh cửa mở ra toàn bộ tiềm năng của bạn
Màn hình Fast IPS 27 inch này mang đến hình ảnh Quad HD. Tần số quét 425Hz có thể ép xung giúp quá trình chơi game luôn mượt mà, trong khi công nghệ phân cực tròn giúp bạn thoải mái trong các phiên chơi dài và hệ thống đèn nền tích hợp tạo nên vẻ ngoài ấn tượng.
Evnia 5000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Hãy sẵn sàng chơi game ở tần số quét có thể ép xung lên đến 425Hz, mang lại độ nét hình ảnh ấn tượng đến mức khiến bạn phải trầm trồ. Hoàn thành mục tiêu và đánh trúng đích nhanh hơn với độ rõ nét ngoạn mục: Hình ảnh trong game sẽ hiển thị rõ ràng và sắc nét khi bạn tăng tốc vượt qua các cấp độ và lao qua từng khung cảnh.
Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe hình và nhòe chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động tốc độ cao và chuyển cảnh kịch tính sẽ được tái hiện mượt mà. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
DisplayHDR 400 được VESA chứng nhận mang đến sự cải thiện đáng kể so với màn hình SDR thông thường. Không giống các màn hình 'tương thích HDR' khác, DisplayHDR 400 đích thực tái tạo độ sáng, độ tương phản và màu sắc ấn tượng. Với công nghệ làm mờ toàn cục và độ sáng tối thiểu 400 nit, hình ảnh trở nên sống động với các vùng sáng nổi bật, đồng thời thể hiện sắc đen sâu hơn và tinh tế hơn. Công nghệ này tái tạo một bảng màu phong phú và đầy đủ hơn, mang đến trải nghiệm thị giác cuốn hút mọi giác quan.
Đánh giá
Nhãn hiệu chữ / nhãn hiệu thương mại "IPS" và các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ thuộc về chủ sở hữu tương ứng.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo card đồ họa của bạn có khả năng đạt độ phân giải và tần số quét tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi tương đương SmartResponse
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, diện tích sRGB dựa trên CIE1931, diện tích NTSC dựa trên CIE1976.
Tỷ lệ ánh sáng phát xạ của màn hình trong dải từ 415-455 nm so với ánh sáng phát xạ của màn hình trong dải 400-500nm phải nhỏ hơn 50%
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.
90% khung máy được làm từ vật liệu tái chế
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Hãy nhớ cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất. Xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Hãy đảm bảo card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®.