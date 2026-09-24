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Mới

Fast IPS Gaming monitorMàn hình chơi game TRIPLE MODE

27M4N5500PT/71

Cánh cửa mở ra toàn bộ tiềm năng của bạn

Khai phá tính linh hoạt vượt trội với ba chế độ của màn hình này. Chuyển đổi giữa QHD ở 260Hz để tận hưởng tối đa hình ảnh HDR tuyệt đẹp, HD ở 500Hz để chơi game thi đấu với độ phản hồi siêu nhanh hoặc FHD ở 360Hz để có trải nghiệm chơi game cân bằng.

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Cánh cửa mở ra toàn bộ tiềm năng của bạn

  • Evnia 5000

  • 27" (68.5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

  • 1280x 720 (HD)

Chế độ LowBlue và Flicker-free giúp hiển thị dễ chịu cho mắt

Chế độ LowBlue và Flicker-free giúp hiển thị dễ chịu cho mắt

Chế độ LowBlue và công nghệ Flicker-free của chúng tôi được phát triển để giảm căng thẳng và mỏi mắt thường do ngồi lâu trước màn hình.

Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian giữa các thiết bị tới màn hình

Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian giữa các thiết bị tới màn hình

Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.

High Dynamic Range (HDR) for more lifelike colorful visuals

High Dynamic Range (HDR) for more lifelike colorful visuals

Dải tương phản động cao mang đến trải nghiệm hình ảnh khác biệt ngoạn mục. Với độ sáng đáng kinh ngạc, độ tương phản vượt trội và màu sắc cuốn hút, hình ảnh trở nên sống động với độ sáng cao hơn nhiều, đồng thời thể hiện các vùng tối sâu hơn và tinh tế hơn. Công nghệ này tái tạo một bảng màu mới phong phú và đầy đủ hơn, chưa từng xuất hiện trên màn hình trước đây, mang lại trải nghiệm thị giác khơi gợi các giác quan và cảm xúc của bạn.

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nhãn từ / nhãn hiệu thương mại "IPS" và các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ thuộc về các chủ sở hữu tương ứng.

  2. Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.

  3. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có khả năng đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  4. Giá trị thời gian phản hồi tương đương với SmartResponse

  5. Độ phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, diện tích sRGB dựa trên CIE1931, diện tích NTSC dựa trên CIE1976.

  6. Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.

  7. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

  8. Tỷ lệ ánh sáng phát xạ của màn hình trong dải từ 415-455 nm so với ánh sáng phát xạ của màn hình trong dải 400-500nm phải nhỏ hơn 50%

  9. HDMI: QHD 144Hz ở 8bits