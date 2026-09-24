High Dynamic Range (HDR) for more lifelike colorful visuals

Dải tương phản động cao mang đến trải nghiệm hình ảnh khác biệt ngoạn mục. Với độ sáng đáng kinh ngạc, độ tương phản vượt trội và màu sắc cuốn hút, hình ảnh trở nên sống động với độ sáng cao hơn nhiều, đồng thời thể hiện các vùng tối sâu hơn và tinh tế hơn. Công nghệ này tái tạo một bảng màu mới phong phú và đầy đủ hơn, chưa từng xuất hiện trên màn hình trước đây, mang lại trải nghiệm thị giác khơi gợi các giác quan và cảm xúc của bạn.