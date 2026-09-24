Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
27M4N3500PT/71
Cánh cổng dẫn vào thế giới game của bạn
Mở khóa tính linh hoạt vượt trội với Triple Mode của màn hình này. Chuyển đổi giữa QHD với tốc độ ép xung lên đến 275Hz để có hình ảnh tuyệt đẹp, HD với tốc độ ép xung lên đến 540Hz cho chuyển động nhanh hoặc FHD ở 360Hz để có trải nghiệm cân bằng.
Evnia 3000
27" (68.5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
1920 x 1080 (Full HD)
1280x 720 (HD)
Trải nghiệm màn hình mang đến tốc độ siêu nhanh, độ chính xác và tính linh hoạt cho mọi phong cách chơi — đồng thời vẫn duy trì hình ảnh độ nét cao. Chuyển đổi liền mạch giữa ba thiết lập hiệu năng cao được thiết kế cho các tình huống chơi game khác nhau: 2560 x 1440 (QHD) @ 275Hz cho hình ảnh tuyệt đẹp, 1920 x 1080 (FHD) @ 360Hz cho trải nghiệm cân bằng kết hợp độ rõ nét và chuyển động mượt mà, và 1280 x 720 (HD) @ 540 Hz cho tốc độ nhanh như chớp. Được thiết kế để thích ứng với mọi loại trò chơi, Triple Mode cho phép bạn tự do tối ưu hóa màn hình ngay lập tức để luôn đạt hiệu suất tốt nhất.
Chế độ LowBlue và công nghệ Flicker-free của chúng tôi được phát triển để giảm căng thẳng và mỏi mắt thường do ngồi lâu trước màn hình.
Tính năng này kết hợp MPRT với công nghệ Đồng bộ thích ứng, giúp loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe chuyển động và bóng ma trên màn hình. Hình ảnh chơi game sắc nét và nhanh nhạy được đảm bảo, ngay cả ở tốc độ khung hình cao.
Đánh giá
Nhãn từ / nhãn hiệu thương mại "IPS" và các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ thuộc về chủ sở hữu tương ứng.
Độ phân giải tối đa chỉ hoạt động với đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có khả năng đạt được độ phân giải và tần số quét tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi tương đương với SmartResponse
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, vùng sRGB dựa trên CIE1931, vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Tỷ lệ ánh sáng phát xạ từ màn hình trong dải từ 415-455 nm so với ánh sáng phát xạ từ màn hình trong dải 400-500nm phải nhỏ hơn 50%
HDMI: QHD 144Hz ở 8bits
Chức năng Ép xung làm tăng tần số quét gốc, tuy nhiên, chức năng này cũng đi kèm một số rủi ro. Nếu màn hình hiển thị bất thường sau khi khởi động lại, vui lòng tắt cài đặt Ép xung trong menu OSD của màn hình.