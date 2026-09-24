Triple Mode: Linh hoạt chơi theo cách của bạn

Trải nghiệm màn hình mang đến tốc độ siêu nhanh, độ chính xác và tính linh hoạt cho mọi phong cách chơi — đồng thời vẫn duy trì hình ảnh độ nét cao. Chuyển đổi liền mạch giữa ba thiết lập hiệu năng cao được thiết kế cho các tình huống chơi game khác nhau: 2560 x 1440 (QHD) @ 275Hz cho hình ảnh tuyệt đẹp, 1920 x 1080 (FHD) @ 360Hz cho trải nghiệm cân bằng kết hợp độ rõ nét và chuyển động mượt mà, và 1280 x 720 (HD) @ 540 Hz cho tốc độ nhanh như chớp. Được thiết kế để thích ứng với mọi loại trò chơi, Triple Mode cho phép bạn tự do tối ưu hóa màn hình ngay lập tức để luôn đạt hiệu suất tốt nhất.