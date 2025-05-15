Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M3N3540Q/71
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình Evnia Fast IPS này cung cấp khả năng chơi game mượt mà ở tốc độ làm mới có thể ép xung 210Hz trong khi vẫn tạo ra chất lượng cao. Game thủ cũng có thể xác định mục tiêu dễ dàng hơn với tính năng Smart Crosshair của màn hình này.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh siêu mượt, không bị trễ. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Màn hình Philips Evnia này cung cấp tốc độ làm mới 210Hz có thể ép xung, nhanh hơn hiệu quả so với màn hình tiêu chuẩn. Bạn sẽ có được các hình ảnh quan trọng bị thiếu trên màn hình hiển thị chuyển động của kẻ thù theo chuyển động siêu mượt, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng.
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.
Tính năng này được thiết kế cho các game hành động. Tấm nền này không chỉ cho phép chơi game hầu như không bị mờ mà còn kết hợp tốt với tốc độ khung hình cao để đảm bảo mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội.
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.