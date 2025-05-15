Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M2N8500/01
Chơi game vượt cả sự đổi mới
Màn hình này được thiết kế để chơi game ở tốc độ cao. Tốc độ làm mới 360Hz, tấm nền QD OLED và chứng nhận DisplayHDR TrueBlack 400 tạo nên sự kết hợp giữa tốc độ đáng kinh ngạc và chất lượng hình ảnh cao cấp.
Evnia 8000
26,5" (67,3cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Trải nghiệm chơi game ấn tượng với tốc độ làm mới 360Hz và độ phân giải hình ảnh đi kèm. Đạt được mục tiêu và bắn trúng mục tiêu nhanh hơn, chưa kể đến độ rõ nét tuyệt vời: Hình ảnh trò chơi sẽ xuất hiện rõ ràng và sắc nét trong khi bạn tăng tốc qua các cấp độ và đua qua các cảnh.
Bảo vệ màu sắc chân thực của màn hình QD-OLED khỏi hiện tượng suy giảm theo thời gian. Để tăng tuổi thọ màn hình, sản phẩm này được tích hợp lớp chắn graphene giúp tản nhiệt hiệu quả. Graphene giúp duy trì độ bền của tấm nền bằng cách phân tán đồng đều lượng nhiệt sinh ra từ ánh sáng xanh phát ra từ màn hình, đồng thời làm mát hiệu quả hơn so với graphite. Đối với game thủ, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể yên tâm chơi game mà màu sắc hiển thị vẫn luôn chính xác đến từng pixel.
Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.
Đánh giá
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse. Mẫu đo là 1 đường ngang.
Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC và Vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976.
Điểm ảnh hoạt động: 2560 (Ngang) x 1440 (Dọc). Tổng số điểm ảnh: 2576 (Ngang) x 1456 (Dọc); các điểm ảnh bổ sung ở mỗi bên, không gian dành riêng cho quỹ đạo điểm ảnh.
Tỷ lệ ánh sáng phát xạ màn hình trong phạm vi từ 415 - 455 nm đến phát xạ màn hình trong phạm vi 400 - 500 nm phải nhỏ hơn 50%.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: đế được làm bằng 35% nhựa tái chế.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
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