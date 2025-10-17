Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M2N6500L/69
Trải nghiệm chơi game đỉnh cao
Màn hình này được thiết kế để chơi game tốc độ cao. Tần số quét 240Hz và tấm nền QD OLED tạo nên sự kết hợp giữa tốc độ đáng kinh ngạc và chất lượng hình ảnh cao cấp.
Evnia 6000
26,5" (67,3cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Trong khi chơi các game hành động cường độ cao hấp dẫn, tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh giúp tăng cường trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 240 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Đặc biệt đối với các game có nhịp độ nhanh như FPS và game đua xe, 240 Hz cho hình ảnh chuyển động và rõ nét vượt trội. Với màn hình Philips 240 Hz, các chuỗi hành động trong trò chơi trông không bị rung và không có bóng mờ. Bạn sẽ có trải nghiệm trò chơi phong phú và chân thực hơn.
Các màn hình Philips này mang đến hình ảnh Crystalclear với độ phân giải Quad HD 2560x1440 pixel. Sử dụng tấm nền hiệu suất cao với mật độ điểm ảnh dày đặc, được hỗ trợ bởi các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến hình ảnh và đồ họa trở nên sống động. Dù bạn là chuyên gia khắt khe cần thông tin cực kỳ chi tiết cho các giải pháp CAD-CAM, đang sử dụng các ứng dụng đồ họa 3D hay là chuyên gia tài chính làm việc với các bảng tính khổng lồ, màn hình Philips đều sẽ mang đến cho bạn hình ảnh Crystalclear.
Dải tương phản động cao mang đến trải nghiệm hình ảnh khác biệt ngoạn mục. Với độ sáng đáng kinh ngạc, độ tương phản vượt trội và màu sắc cuốn hút, hình ảnh trở nên sống động với độ sáng cao hơn nhiều, đồng thời thể hiện các vùng tối sâu hơn và tinh tế hơn. Công nghệ này tái tạo một bảng màu mới phong phú và đầy đủ hơn, chưa từng xuất hiện trên màn hình trước đây, mang lại trải nghiệm thị giác khơi gợi các giác quan và cảm xúc của bạn.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Độ tuân thủ ánh sáng xanh thấp: Tỷ lệ ánh sáng phát xạ màn hình trong phạm vi từ 415 - 455 nm đến phát xạ màn hình trong phạm vi 400 - 500 nm phải nhỏ hơn 50%.
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse. Mẫu đo là 1 đường ngang.
Độ phân giải tối đa của QHD 144Hz hỗ trợ 8 bit
Điểm ảnh hoạt động: 2560 (Ngang) x 1440 (Dọc). Tổng số điểm ảnh: 2576 (Ngang) x 1456 (Dọc); các điểm ảnh bổ sung ở mỗi bên, không gian dành riêng cho quỹ đạo điểm ảnh.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế và giá đỡ tai nghe được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm bằng 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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