Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M2N5800P/69
Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn
Mở khóa trải nghiệm chơi game đỉnh cao với Dual Mode của màn hình Evnia này. Chuyển đổi liền mạch giữa 3840 x 2160 @ 240Hz và 1920 x 1080 @ 480Hz chỉ bằng một thao tác đơn giản để tận hưởng tính linh hoạt và hiệu suất vượt trội.
Evnia 5000
27" (68.5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất của cả hai thế giới với Chế độ Kép. Chuyển đổi liền mạch giữa 3840 x 2160 @ 240Hz để có độ rõ nét tuyệt đẹp và 1920 x 1080 @ 480Hz để chơi game siêu mượt. Màn hình này thích ứng với các nhu cầu xem và chơi game của bạn ngay lập tức.
Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe hình và nhòe chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động tốc độ cao và chuyển cảnh kịch tính sẽ được tái hiện mượt mà. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
DisplayHDR 400 được VESA chứng nhận mang đến sự cải thiện đáng kể so với màn hình SDR thông thường. Không giống các màn hình 'tương thích HDR' khác, DisplayHDR 400 đích thực tái tạo độ sáng, độ tương phản và màu sắc ấn tượng. Với công nghệ làm mờ toàn cục và độ sáng tối thiểu 400 nit, hình ảnh trở nên sống động với các vùng sáng nổi bật, đồng thời thể hiện sắc đen sâu hơn và tinh tế hơn. Công nghệ này tái tạo một bảng màu phong phú và đầy đủ hơn, mang đến trải nghiệm thị giác cuốn hút mọi giác quan.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Nhãn hiệu chữ / thương hiệu "IPS" và các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ thuộc về chủ sở hữu tương ứng.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo card đồ họa của bạn có khả năng đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi tương đương với SmartResponse
Smart MBR điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng khi Smart MBR đang bật. Để giảm nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với tốc độ làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng kể.
Smart MBR là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Việc bật Smart MBR có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng kể. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game.
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, vùng sRGB dựa trên CIE1931, vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.<br>
Hãy đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/<br>
Hãy đảm bảo card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế được làm từ 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau tiêu dùng.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.