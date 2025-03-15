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Mini LED Gaming monitorMàn hình chơi game Quad HD

27M2N5500MY/93

2 Các giải thưởng

Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

Màn hình này được thiết kế để chơi game. Với tốc độ làm mới 300Hz nhanh, đèn nền MiniLED và hình ảnh đạt chuẩn DisplayHDR 1000, bạn có thể mong đợi hình ảnh sắc nét và đẹp mắt ngay cả ở tốc độ nhanh nhất.

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Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Tốc độ làm mới vượt trội 300Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà nhất

Tốc độ làm mới vượt trội 300Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà nhất

Màn hình Philips 300 Hz đưa trải nghiệm chơi game của bạn lên một tầm cao mới. Độ trễ đầu vào thấp kết hợp với công nghệ tốc độ làm mới thay đổi mang đến cho bạn lợi thế chơi game đồng bộ. Ngoài ra, tấm nền góc nhìn rộng với độ phân giải cao của chúng tôi mang đến trải nghiệm chơi game chân thực với độ chính xác màu sắc vượt trội. Hãy tập trung vào những điều quan trọng vì chân đế có thể điều chỉnh mang lại sự thoải mái mà bạn xứng đáng có được và công nghệ không nháy hình giúp bạn xem dễ dàng, để bạn tiếp tục chơi game mà không phải lo lắng về sức khỏe.

Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian giữa các thiết bị tới màn hình

Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian giữa các thiết bị tới màn hình

Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.

Tấm nền Fast VA: Cho hình ảnh sắc nét ở tốc độ khung hình cao

Tấm nền Fast VA: Cho hình ảnh sắc nét ở tốc độ khung hình cao

Tính năng này được thiết kế cho các game hành động. Tấm nền này không chỉ cho phép chơi game hầu như không bị mờ mà còn kết hợp tốt với tốc độ khung hình cao để đảm bảo mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội.

Thông số kỹ thuật

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Chứng nhận sản phẩm

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  • Hình ảnh của TPV_PBTAWARD64

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  2. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  3. Độ phủ sRGB dựa trên CIE1931, Độ phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.

  4. Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế và giá đỡ tai nghe được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm bằng 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.

  5. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

  6. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.