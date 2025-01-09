Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho hình ảnh chính xác

Các màn hình Philips này sử dụng tấm nền hiệu suất cao để mang đến hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn là chuyên gia khắt khe cần hình ảnh cực kỳ chi tiết cho các giải pháp CAD, sử dụng các ứng dụng đồ họa 3D hay là chuyên gia tài chính làm việc trên những bảng tính khổng lồ, màn hình Philips sẽ khiến hình ảnh và đồ họa của bạn trở nên sống động.