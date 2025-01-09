Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M2N3800F/74
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Chơi game với màu sắc và độ sắc nét đáng kinh ngạc. Màn hình Evnia này trang bị độ phân giải 4K UHD và tốc độ làm mới 160Hz, là lựa chọn lý tưởng cho các game thủ cần tăng cường thêm hình ảnh mà không ảnh hưởng đến tốc độ.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Trải nghiệm những ưu điểm vượt trội của cả hai chế độ với Chế độ kép. Chuyển đổi liền mạch giữa 3840 x 2160 @ 160Hz cho độ rõ nét ấn tượng và 1920 x 1080 @ 320Hz cho trải nghiệm chơi game siêu mượt. Dù bạn yêu thích hình ảnh mãn nhãn hay những pha hành động tốc độ cao, màn hình này đều thích ứng tức thì với nhu cầu của bạn.
Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe hình và nhòe chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động tốc độ cao và chuyển cảnh kịch tính sẽ được tái hiện mượt mà. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
Các màn hình Philips này sử dụng tấm nền hiệu suất cao để mang đến hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn là chuyên gia khắt khe cần hình ảnh cực kỳ chi tiết cho các giải pháp CAD, sử dụng các ứng dụng đồ họa 3D hay là chuyên gia tài chính làm việc trên những bảng tính khổng lồ, màn hình Philips sẽ khiến hình ảnh và đồ họa của bạn trở nên sống động.
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
Xin lưu ý rằng tính năng độ trễ đầu vào thấp được bật vĩnh viễn và không thể tắt được.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế và giá đỡ tai nghe được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm bằng 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.