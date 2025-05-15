Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M2N3800A/00
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình Evnia với Chế độ kép mang đến trải nghiệm chơi game đẳng cấp mới. Chuyển đổi liền mạch giữa 3840 x 2160 @ 160Hz và 1920 x 1080 @ 320Hz chỉ bằng một nút chuyển đổi đơn giản để có được tính linh hoạt và hiệu suất tuyệt vời.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất của cả hai thế giới với Chế độ Kép. Chuyển đổi liền mạch giữa 3840 x 2160 @ 160Hz để có độ rõ nét tuyệt đẹp và 1920 x 1080 @ 320Hz để chơi game siêu mượt. Màn hình này thích ứng với các nhu cầu xem và chơi game của bạn ngay lập tức.
Màn hình Philips Evnia mang đến trải nghiệm lợi thế tối ưu trong các game cạnh tranh khốc liệt. Được thiết kế dành cho các game thủ yêu cầu hình ảnh siêu mượt, không bị trễ, màn hình này cung cấp tốc độ làm mới 320Hz—nhanh hơn nhiều so với màn hình tiêu chuẩn. Không còn tình trạng giảm khung hình gây khó chịu khiến kẻ thù nhảy lên màn hình một cách bất ngờ. Với màn hình hiệu suất cao này, bạn sẽ thấy mọi chuyển động quan trọng trong chuyển động siêu mượt, mang đến cho bạn độ chính xác và rõ nét để luôn dẫn đầu đối thủ và tự tin thực hiện kỹ thuật của mình.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
Xin lưu ý rằng tính năng độ trễ đầu vào thấp được bật vĩnh viễn và không thể tắt được.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế và giá đỡ tai nghe được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm bằng 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.