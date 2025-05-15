Tốc độ làm mới 320Hz cho hình ảnh mượt mà và sống động

Màn hình Philips Evnia mang đến trải nghiệm lợi thế tối ưu trong các game cạnh tranh khốc liệt. Được thiết kế dành cho các game thủ yêu cầu hình ảnh siêu mượt, không bị trễ, màn hình này cung cấp tốc độ làm mới 320Hz—nhanh hơn nhiều so với màn hình tiêu chuẩn. Không còn tình trạng giảm khung hình gây khó chịu khiến kẻ thù nhảy lên màn hình một cách bất ngờ. Với màn hình hiệu suất cao này, bạn sẽ thấy mọi chuyển động quan trọng trong chuyển động siêu mượt, mang đến cho bạn độ chính xác và rõ nét để luôn dẫn đầu đối thủ và tự tin thực hiện kỹ thuật của mình.