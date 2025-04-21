Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian giữa các thiết bị tới màn hình

Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian trôi qua giữa lúc thực hiện một hành động bằng các thiết bị được kết nối và lúc bạn thấy kết quả hiển thị trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian từ khi bạn nhập lệnh từ thiết bị đến màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi Video đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng với những ai chơi các game cạnh tranh nhịp độ cao.