Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Nhãn hiệu suất năng lượng
    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nhãn hiệu suất năng lượng
    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

Fast IPS Gaming monitorMàn hình chơi game Quad HD

27M2N3501PA/00

Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

Màn hình Fast IPS 27 inch mang đến hình ảnh sắc nét để chơi game. Với tốc độ làm mới 260Hz có thể ép xung và Smart MBR 0,3ms, bạn có thể mong đợi hình ảnh rõ nét và trải nghiệm chơi game toàn diện chất lượng cao.

Xem tất cả lợi ích

Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

  • Evnia 3000

  • 27" (68,5cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Tốc độ làm mới 260Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

Tốc độ làm mới 260Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

Trong khi chơi các game hành động cường độ cao hấp dẫn, Philips Evnia cung cấp tốc độ làm mới 260 Hz có thể ép xung giúp tăng cường trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Đặc biệt đối với các game có nhịp độ nhanh như FPS và game đua xe, 260 Hz cho hình ảnh chuyển động và rõ nét vượt trội. Bạn sẽ có trải nghiệm trò chơi phong phú và chân thực hơn.

Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian giữa các thiết bị tới màn hình

Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian giữa các thiết bị tới màn hình

Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian trôi qua giữa lúc thực hiện một hành động bằng các thiết bị được kết nối và lúc bạn thấy kết quả hiển thị trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian từ khi bạn nhập lệnh từ thiết bị đến màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi Video đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng với những ai chơi các game cạnh tranh nhịp độ cao.

Tốc độ siêu nhanh 0,3 ms cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà

Tốc độ siêu nhanh 0,3 ms cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà

Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms giúp loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác hơn để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động nhanh và những chuyển cảnh kịch tính sẽ được hiển thị mượt mà. Lựa chọn tốt nhất để chơi các tựa game gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.

  2. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  3. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  4. Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.

  5. Màu hiển thị: Có thể đạt 10bit bằng DP@200Hz với độ phân giải QHD

  6. Chức năng Ép xung làm tăng tốc độ làm mới gốc, tuy nhiên, nó cũng đi kèm một số rủi ro liên quan. Nếu màn hình hiển thị bất thường sau khi khởi động lại, vui lòng tắt cài đặt Ép xung nằm trong menu OSD của màn hình.

  7. Smart MBR giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi Smart MBR được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý

  8. Smart MBR là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật Smart MBR có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game

  9. Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế và giá đỡ tai nghe được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm bằng 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.

  10. Không thể kích hoạt Stark Shadow Boost khi tùy chọn Độ trễ đầu vào thấp đang bật.

  11. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

  12. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.