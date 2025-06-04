Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M2N3500UK/71
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình Fast IPS 27" này cung cấp hình ảnh sắc nét với tốc độ làm mới 300Hz và Smart MBR 0,3ms. Tốc độ mượt mà và giảm mỏi mắt với Công nghệ phân cực tròn để có trải nghiệm chơi game thoải mái, chất lượng cao.
Evnia 3000
27" (68,5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Màn hình Philips Evnia mang đến trải nghiệm lợi thế tối ưu trong các game cạnh tranh khốc liệt. Được thiết kế dành cho các game thủ yêu cầu hình ảnh siêu mượt, không bị trễ, màn hình này cung cấp tốc độ làm mới 320Hz—nhanh hơn nhiều so với màn hình tiêu chuẩn. Không còn tình trạng giảm khung hình gây khó chịu khiến kẻ thù nhảy lên màn hình một cách bất ngờ. Với màn hình hiệu suất cao này, bạn sẽ thấy mọi chuyển động quan trọng trong chuyển động siêu mượt, mang đến cho bạn độ chính xác và rõ nét để luôn dẫn đầu đối thủ và tự tin thực hiện kỹ thuật của mình.
Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe hình và nhòe chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động tốc độ cao và chuyển cảnh kịch tính sẽ được tái hiện mượt mà. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
Màn hình này cung cấp độ sâu màu sắc vượt trội với 1,07 tỉ màu và độ chuyển màu tốt nhất, để tái tạo hình ảnh mượt mà, chính xác và sống động. Tận hưởng hình ảnh chính xác và chân thực dù chơi game, xem video hay làm việc với các ứng dụng đồ họa quan trọng về màu sắc.
Đánh giá
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Màu hiển thị: Có thể đạt 10 bit @260Hz với độ phân giải QHD.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Smart MBR giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi Smart MBR được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý
Smart MBR là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật Smart MBR có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game
Màn hình này hướng đến tính bền vững: khung máy của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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