Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M2N3500PA/69
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình Fast IPS 27 inch mang đến hình ảnh sắc nét để chơi game. Với tốc độ làm mới 260Hz siêu nhanh và Smart MBR 0,3ms, bạn có thể mong đợi hình ảnh rõ nét và trải nghiệm chơi game toàn diện chất lượng cao.
Evnia 3000
27" (68,5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Khi chơi những trò chơi hành động hấp dẫn và kịch tính nhất, Philips Evnia mang đến tần số quét 260 Hz có thể ép xung, nâng cao trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Đặc biệt với các trò chơi có nhịp độ nhanh như FPS và đua xe, màn hình mang lại chuyển động vượt trội cùng hình ảnh rõ nét. Bạn sẽ cảm nhận được độ nhập vai sâu hơn và cảm giác sống động trong trò chơi.
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.
Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe hình và nhòe chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động tốc độ cao và chuyển cảnh kịch tính sẽ được tái hiện mượt mà. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Màu hiển thị: Có thể đạt 10bit bằng DP@200Hz với độ phân giải QHD
Chức năng Ép xung làm tăng tốc độ làm mới gốc, tuy nhiên, nó cũng đi kèm một số rủi ro liên quan. Nếu màn hình hiển thị bất thường sau khi khởi động lại, vui lòng tắt cài đặt Ép xung nằm trong menu OSD của màn hình.
Smart MBR giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi Smart MBR được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý
Smart MBR là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật Smart MBR có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game
Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế và giá đỡ tai nghe được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm bằng 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
Không thể kích hoạt Stark Shadow Boost khi tùy chọn Độ trễ đầu vào thấp đang bật.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®.
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Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.