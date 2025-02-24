Tần số quét 260Hz siêu nhanh cho trải nghiệm chơi game gần như không có độ trễ

Khi chơi những trò chơi hành động hấp dẫn và kịch tính nhất, Philips Evnia mang đến tần số quét 260 Hz có thể ép xung, nâng cao trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Đặc biệt với các trò chơi có nhịp độ nhanh như FPS và đua xe, màn hình mang lại chuyển động vượt trội cùng hình ảnh rõ nét. Bạn sẽ cảm nhận được độ nhập vai sâu hơn và cảm giác sống động trong trò chơi.