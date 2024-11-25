Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M2N3200S/74
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình này cho phép bạn chơi game với độ chính xác và tốc độ tối ưu ở tốc độ làm mới có thể ép xung lên 200Hz. Với hình ảnh chất lượng HDR sắc nét và độ phân giải Full HD được đảm bảo, màn hình này mang đến trải nghiệm chơi game toàn diện tuyệt vời.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh siêu mượt, không bị trễ. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Màn hình Philips Evnia này cung cấp tốc độ làm mới 200Hz có thể ép xung, nhanh hơn đáng kể so với màn hình tiêu chuẩn. Bạn sẽ có được các hình ảnh quan trọng bị thiếu trên màn hình hiển thị chuyển động của kẻ thù theo chuyển động siêu mượt, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Tính năng này được thiết kế cho các game hành động. Tấm nền này không chỉ cho phép chơi game hầu như không bị mờ mà còn kết hợp tốt với tốc độ khung hình cao để đảm bảo mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
Vùng sRGB dựa trên CIE1931, độ phủ Adobe RGB và DCI-P dựa trên CIE1976/
Chức năng Ép xung làm tăng tốc độ làm mới gốc, tuy nhiên, nó cũng đi kèm một số rủi ro. Nếu màn hình hiển thị bất thường sau khi khởi động lại, vui lòng tắt cài đặt Ép xung nằm trong menu OSD của màn hình.
Màn hình này hướng đến sự bền vững: chân đế được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.