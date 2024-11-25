Tốc độ làm mới 200Hz cho hình ảnh siêu mượt, rực rỡ

Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh siêu mượt, không bị trễ. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Màn hình Philips Evnia này cung cấp tốc độ làm mới 200Hz có thể ép xung, nhanh hơn đáng kể so với màn hình tiêu chuẩn. Bạn sẽ có được các hình ảnh quan trọng bị thiếu trên màn hình hiển thị chuyển động của kẻ thù theo chuyển động siêu mượt, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng.