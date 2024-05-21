Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M2N3200S/01
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình này cho phép bạn chơi game với độ chính xác và tốc độ cao nhất ở tần số 180Hz. Với hình ảnh chất lượng HDR sắc nét và độ phân giải Full HD, màn hình này mang lại trải nghiệm chơi game toàn diện tuyệt vời.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 180 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 180Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Tính năng này được thiết kế cho các game hành động. Tấm nền này không chỉ cho phép chơi game hầu như không bị mờ mà còn kết hợp tốt với tốc độ khung hình cao để đảm bảo mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội.
Đánh giá
Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P dựa trên CIE1976
Màn hình này hướng đến sự bền vững: chân đế được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.