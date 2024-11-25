Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M2N3200L/74
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình Fast IPS 27 inch mang đến hình ảnh sắc nét để chơi game. Với tốc độ làm mới 180Hz và Smart MBR 0,5ms, bạn có thể mong đợi hình ảnh rõ nét và trải nghiệm chơi game toàn diện chất lượng cao.
Evnia 3000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 180 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 180Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn.
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC và Vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976
Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế và giá đỡ tai nghe được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm bằng 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.