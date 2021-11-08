Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M1N5500ZA/00
Cảm nhận trò chơi của bạn
Màn hình chơi game này của Philips mang đến hình ảnh rõ nét và trải nghiệm chơi game mượt mà. Công nghệ FreeSync, tốc độ làm tươi nhanh 170Hz với HDR tạo ra trải nghiệm hình ảnh rực rỡ và sống động như thật. Màn hình khung viền mỏng với Ultra Wide-Color nâng cao trải nghiệm hình ảnh sống động.
Evnia 5000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Đối với các nhu cầu quan trọng về hình ảnh, chơi game và năng suất, màn hình Nano IPS cung cấp độ chính xác màu sắc chính xác trên một góc nhìn rộng mà không bị chuyển màu. Màu đỏ phong phú hơn, màu xanh lục đậm hơn và màu xanh lam đậm hơn. Ultra Wide-Color với công nghệ màu Nano IPS sử dụng các hạt nano phosphor tăng cường KSF để hấp thụ ánh sáng dư thừa do màn hình tạo ra để tạo ra màu sắc tuyệt vời. Màu sắc sống động như thật. Các tấm màn hình của chúng tôi đạt được độ phủ lên đến 98% của tiêu chuẩn gam màu DCI-P3 về độ tinh khiết của màu sắc như được định nghĩa bởi Hiệp hội kỹ sư điện ảnh và truyền hình quốc tế về chất lượng hình ảnh điện ảnh.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.
Khi chơi các game kịch tính với tần số quét cao, hiện tượng xé hình có thể xảy ra nếu đồ họa không được đồng bộ tối ưu. Màn hình Philips này được chứng nhận tương thích NVIDIA® G-SYNC®, giúp giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ tần số quét của màn hình với tín hiệu đầu ra từ card đồ họa để mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Cảnh vật xuất hiện tức thì, vật thể trông sắc nét hơn và lối chơi mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh ấn tượng cùng lợi thế cạnh tranh vượt trội.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
Số màu màn hình: Chỉ có thể đạt được 10 bit bằng QHD @ 120 Hz
Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
Độ bao phủ Adobe RGB dựa trên CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.