Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27M1N5200P/69
Cảm nhận trò chơi của bạn
Màn hình chơi game này của Philips được thiết kế để chơi game với cường độ cao nhất. Công nghệ đồng bộ hóa, tốc độ làm tươi cực nhanh 240Hz và thời gian phản hồi 0,5 mili giây giúp chơi game không bị xé hình và độ trễ thấp. SmartImage HDR mang lại màn hình rực rỡ, sống động như thật.
Evnia 5000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.
Khi chơi các game kịch tính với tần số quét cao, hiện tượng xé hình có thể xảy ra nếu đồ họa không được đồng bộ tối ưu. Màn hình Philips này được chứng nhận tương thích NVIDIA® G-SYNC®, giúp giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ tần số quét của màn hình với tín hiệu đầu ra từ card đồ họa để mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Cảnh vật xuất hiện tức thì, vật thể trông sắc nét hơn và lối chơi mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh ấn tượng cùng lợi thế cạnh tranh vượt trội.
Trong khi chơi các game hành động cường độ cao hấp dẫn, tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh giúp tăng cường trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 240 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Đặc biệt đối với các game có nhịp độ nhanh như FPS và game đua xe, 240 Hz cho hình ảnh chuyển động và rõ nét vượt trội. Với màn hình Philips 240 Hz, các chuỗi hành động trong trò chơi trông không bị rung và không có bóng mờ. Bạn sẽ có trải nghiệm trò chơi phong phú và chân thực hơn.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976
Độ bao phủ NTSC / sRGB dựa trên CIE1931
Độ bao phủ Adobe RGB dựa trên CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.