Chế độ kép: Linh hoạt cho công việc và giải trí

Hiệu suất đỉnh cao với màn hình được thiết kế để bắt trọn mọi khoảnh khắc. Chuyển đổi giữa 4K siêu sắc nét ở tần số 144Hz cho công việc sáng tạo chi tiết, đa nhiệm và hình ảnh đắm chìm hoặc FHD ở tần số 288Hz cho lối chơi cực nhanh và mượt mà. Màn hình độ phân giải kép này mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa độ rõ nét và tốc độ, phù hợp với cách bạn làm việc và chơi game.