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  • Được thiết kế để hoạt động đa năng
  • Được thiết kế để hoạt động đa năng
  • Được thiết kế để hoạt động đa năng
  • Được thiết kế để hoạt động đa năng
  • Được thiết kế để hoạt động đa năng
  • Được thiết kế để hoạt động đa năng
  • Được thiết kế để hoạt động đa năng
  • Được thiết kế để hoạt động đa năng
  • Được thiết kế để hoạt động đa năng

MonitorMàn hình CHẾ ĐỘ KÉP có cổng USB-C

27E2N5900RW/71

Được thiết kế để hoạt động đa năng

Màn hình với Chế độ kép nâng tầm hiệu quả, được thiết kế riêng theo cách bạn làm việc và giải trí. Chuyển đổi liền mạch giữa 3840 x 2160 @ 144Hz và 1920 x 1080 @ 288Hz chỉ bằng một nút chuyển đổi đơn giản để có được tính linh hoạt và hiệu suất tuyệt vời.

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Được thiết kế để hoạt động đa năng

  • Dòng 5000

  • 27" (68.6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.

Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.

Chế độ kép: Linh hoạt cho công việc và giải trí

Chế độ kép: Linh hoạt cho công việc và giải trí

Hiệu suất đỉnh cao với màn hình được thiết kế để bắt trọn mọi khoảnh khắc. Chuyển đổi giữa 4K siêu sắc nét ở tần số 144Hz cho công việc sáng tạo chi tiết, đa nhiệm và hình ảnh đắm chìm hoặc FHD ở tần số 288Hz cho lối chơi cực nhanh và mượt mà. Màn hình độ phân giải kép này mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa độ rõ nét và tốc độ, phù hợp với cách bạn làm việc và chơi game.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nhãn từ / nhãn hiệu thương mại "IPS" và các bằng sáng chế liên quan về công nghệ thuộc về chủ sở hữu tương ứng.

  2. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có khả năng đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  3. Giá trị thời gian phản hồi tương đương với SmartResponse

  4. Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976, độ bao phủ sRGB dựa trên CIE1931, vùng NTSC và vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976.

  5. Để sử dụng chức năng cấp nguồn và sạc qua USB-C, máy tính xách tay/thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Power Delivery của chuẩn USB-C. Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng máy tính xách tay hoặc liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.

  6. Để truyền video qua USB-C, máy tính xách tay/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt

  7. Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.

  8. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.