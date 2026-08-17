Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27E2N2500/00
Được thiết kế để có độ chính xác cao
Màn hình này được tích hợp nhiều tính năng cho phép bạn làm việc với độ chính xác tuyệt đối. Độ phân giải Quad HD, cùng với tốc độ làm mới 120Hz và MPRT 1ms, màn hình này hiển thị hình ảnh chi tiết với độ nét tối đa.
Series 2000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.
Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.
SmartContrast là một công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu sắc và Control cường độ đèn nền để tăng cường độ tương phản một cách linh hoạt nhằm mang lại hình ảnh kỹ thuật số và Video tốt nhất, hoặc khi chơi game nơi các tông màu tối được hiển thị. Khi chọn chế độ Economy, độ tương phản được điều chỉnh và đèn nền được tinh chỉnh để Display vừa phải cho các ứng dụng văn phòng hằng ngày và Lower power consumption.
3.9
trên 5
9
Đánh giá
86%
khuyên dùng sản phẩm này
SinbadM
17/08/2026
Australia
Người mua đã được xác minh
Good clear images and great size
I really needed a larger monitor. I had been using a much smaller Philips which was around 9 or 10 years old and still working well. I do a lot of work with spreadsheets and find that when you are working with two or more you really need a larger device. The 27 inch screen certainly delivers on clarity and image size.
Ưu điểm
Great resolution and overall screen size
Khuyết điểm
None
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-07-24
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-07-24
Gov04
23/01/2026
Australia
Người mua đã được xác minh
Extremely good value for money
This monitor was great value for money. We just wanted something cheap to be able to easily see 2-3 documents side by side instead of making do with a 13” laptop screen and we have been extremely impressed with this monitor. Easy to set up and use.
Ưu điểm
Cost effective, easy setup and great images
Khuyết điểm
None
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-22
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-22
Zupa
02/01/2026
Australia
Người mua đã được xác minh
Great monitor
Very good value for money. Very happy with the monitor, lovely clear picture. Perfect size for my area.
Ưu điểm
Great picture, good size
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-02
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-02
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.