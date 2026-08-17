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    Được thiết kế để có độ chính xác cao
  • Được thiết kế để có độ chính xác cao
  • Được thiết kế để có độ chính xác cao
  • Được thiết kế để có độ chính xác cao
  • Được thiết kế để có độ chính xác cao
  • Nhãn hiệu suất năng lượng
    Được thiết kế để có độ chính xác cao
  • Được thiết kế để có độ chính xác cao
  • Được thiết kế để có độ chính xác cao
  • Được thiết kế để có độ chính xác cao
  • Được thiết kế để có độ chính xác cao

MonitorMàn hình Quad HD

27E2N2500/00

3.9

| (9) Đánh giá | 86% khuyên dùng sản phẩm này

Được thiết kế để có độ chính xác cao

Màn hình này được tích hợp nhiều tính năng cho phép bạn làm việc với độ chính xác tuyệt đối. Độ phân giải Quad HD, cùng với tốc độ làm mới 120Hz và MPRT 1ms, màn hình này hiển thị hình ảnh chi tiết với độ nét tối đa.

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Được thiết kế để có độ chính xác cao

  • Series 2000

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.

Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.

SmartContrast cho chi tiết mức độ đen sâu

SmartContrast cho chi tiết mức độ đen sâu

SmartContrast là một công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu sắc và Control cường độ đèn nền để tăng cường độ tương phản một cách linh hoạt nhằm mang lại hình ảnh kỹ thuật số và Video tốt nhất, hoặc khi chơi game nơi các tông màu tối được hiển thị. Khi chọn chế độ Economy, độ tương phản được điều chỉnh và đèn nền được tinh chỉnh để Display vừa phải cho các ứng dụng văn phòng hằng ngày và Lower power consumption.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.9

trên 5

9

Đánh giá

86%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2

17/08/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Good clear images and great size

I really needed a larger monitor. I had been using a much smaller Philips which was around 9 or 10 years old and still working well. I do a lot of work with spreadsheets and find that when you are working with two or more you really need a larger device. The 27 inch screen certainly delivers on clarity and image size.

Ưu điểm

Great resolution and overall screen size

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-07-24

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-07-24

23/01/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Extremely good value for money

This monitor was great value for money. We just wanted something cheap to be able to easily see 2-3 documents side by side instead of making do with a 13” laptop screen and we have been extremely impressed with this monitor. Easy to set up and use.

Ưu điểm

Cost effective, easy setup and great images

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-22

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-22

02/01/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Great monitor

Very good value for money. Very happy with the monitor, lovely clear picture. Perfect size for my area.

Ưu điểm

Great picture, good size

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-02

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-02

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  2. MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.

  3. MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.

  4. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

  5. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.