Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27E2N1500L/71
Được thiết kế để có độ chính xác cao
Màn hình được tích hợp nhiều tính năng cho phép bạn làm việc với độ chính xác tuyệt đối. Độ phân giải Quad HD, cùng với màn hình HDR và IPS, màn hình này hiển thị hình ảnh chi tiết với độ chính xác màu sắc tối đa.
Dòng 1000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.
Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.
SmartContrast là một công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu sắc và Control cường độ đèn nền để tăng cường độ tương phản một cách linh hoạt nhằm mang lại hình ảnh kỹ thuật số và Video tốt nhất, hoặc khi chơi game nơi các tông màu tối được hiển thị. Khi chọn chế độ Economy, độ tương phản được điều chỉnh và đèn nền được tinh chỉnh để Display vừa phải cho các ứng dụng văn phòng hằng ngày và Lower power consumption.
4.0
trên 5
1
Đánh giá
Iptconnect
05/09/2026
Australia
Người mua đã được xác minh
Philips 27E2N1500L- DP cable not included
The monitor package was supposed to include a HDMI cable (included) and DP cable but it isn't in the package. Email to the retailer (Scorptec Clayton) a few weeks ago received no response. I bought a USB C/Thundewrbolt 4 to DP cable but it didn't work with a Toshiba Tecra X-40E.
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E2N1500L Quad HD monitor
Date of Use 2026-08-19
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E2N1500L Quad HD monitor
Date of Use 2026-08-19
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.