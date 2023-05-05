Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27E1N3300A/74
Đơn giản hóa các kết nối của bạn với USB-C
Màn hình đa năng Philips USB-C này cung cấp thiết lập đơn giản. Với một dây cáp duy nhất, bạn có thể xem video độ phân giải cao mượt mà, truyền dữ liệu và sạc máy tính xách tay của bạn. Đây là lựa chọn phù hợp cho các chuyên gia di động.
Series 3000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Với màn hình Philips mới, điều này không còn nữa. Đạt được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ AMD FreeSync™, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.
MPRT (thời gian phản hồi hình ảnh chuyển động) là cách mô tả thời gian phản hồi trực quan hơn, đề cập trực tiếp đến khoảng thời gian chuyển từ hình ảnh nhiễu, mờ sang hình ảnh rõ ràng và sắc nét. Màn hình chơi game Philips với MPRT 1 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ do chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác hơn để nâng cao trải nghiệm chơi game. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào HDMI.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
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Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.