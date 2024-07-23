Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27E1N1300A/74
Cải thiện năng suất của bạn với kết nối USB-C
Màn hình này được tạo ra để giúp bạn luôn kết nối. Với các tính năng như USB-C 3.2 có khả năng cấp nguồn, người dùng có thể sạc thiết bị được liên kết của mình và hoạt động liền mạch, tất cả chỉ bằng một dây cáp. Ngoài ra, cáp đơn giúp tạo ra một không gian làm việc sạch sẽ.
Dòng 1000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình Philips này làm mới hình ảnh màn hình lên đến 100 lần mỗi giây, giúp màn hình này nhanh hơn nhiều so với màn hình tiêu chuẩn. Với tốc độ khung hình 100Hz, game thủ có thể tìm thấy những hình ảnh quan trọng trên màn hình cho thấy chuyển động của kẻ thù theo chuyển động cực kỳ mượt mà để game thủ dễ dàng trở thành mục tiêu.
MPRT (thời gian phản hồi hình ảnh chuyển động) là cách mô tả thời gian phản hồi trực quan hơn, đề cập trực tiếp đến khoảng thời gian chuyển từ hình ảnh nhiễu, mờ sang hình ảnh rõ ràng và sắc nét. Màn hình chơi game Philips với MPRT 1 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ do chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác hơn để nâng cao trải nghiệm chơi game. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
Màn hình Philips này có đầu nối USB type-C hỗ trợ cấp nguồn. Với khả năng quản lý nguồn điện thông minh và linh hoạt, bạn có thể cấp nguồn và sạc trực tiếp cho thiết bị tương thích của mình. Đầu nối USB-C mỏng, có thể đảo chiều giúp kết nối dễ dàng chỉ bằng một cáp. Bạn có thể xem video độ phân giải cao và truyền dữ liệu với tốc độ siêu cao, đồng thời cấp nguồn và sạc lại thiết bị tương thích của mình.
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.