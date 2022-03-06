Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Hình ảnh sinh động, rực rỡ vượt giới hạn
Màn hình góc rộng Philips V line cho góc nhìn vượt giới hạn với những tính năng cần thiết hiệu suất cao. Công nghệ đồng bộ thích ứng mang đến trải nghiệm xem video mượt mà. Màn hình được trang bị tính năng chống chói, chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue và công nghệ không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn.
V Line
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.
Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao như USB-C, Displayport, HDMI, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.
SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!
4.5
trên 5
2
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
junC
06/03/2022
Philippines
crispy clear display
more than a gaming monitor, and the colors are true to defying
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 271V8L LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2022-02-06
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 271V8L LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2022-02-06
ゆみたい
10/07/2022
日本
Người mua đã được xác minh
満足しています。
設定は簡単で、設定というほどのことではなかったです。画面きれいで見やすい。高さの調節ができればなお良かったと思います。
Ưu điểm
設定簡単
Khuyết điểm
高さの調節ができない。
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 241V8L 液晶モニター
Ngày Sử Dụng 2021-06-09
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 241V8L 液晶モニター
Ngày Sử Dụng 2021-06-09
Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.