Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Đưa trải nghiệm chơi game lên cấp độ mới
Màn hình Philips Momentum này có tính năng tương thích với cả AMD FreeSync Premium và NVIDIA® G-SYNC®, mang đến trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không bị xé hình để có lợi thế cạnh tranh quan trọng. Màn hình Nano IPS cho độ chính xác màu ở mức cao.
Momentum
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Đối với các nhu cầu quan trọng về hình ảnh, chơi game và năng suất, màn hình Nano IPS cung cấp độ chính xác màu sắc chính xác trên một góc nhìn rộng mà không bị chuyển màu. Màu đỏ phong phú hơn, màu xanh lục đậm hơn và màu xanh lam đậm hơn. Ultra Wide-Color với công nghệ màu Nano IPS sử dụng các hạt nano phosphor tăng cường KSF để hấp thụ ánh sáng dư thừa do màn hình tạo ra để tạo ra màu sắc tuyệt vời. Màu sắc sống động như thật. Các tấm màn hình của chúng tôi đạt được độ phủ lên đến 98% của tiêu chuẩn gam màu DCI-P3 về độ tinh khiết của màu sắc như được định nghĩa bởi Hiệp hội kỹ sư điện ảnh và truyền hình quốc tế về chất lượng hình ảnh điện ảnh.
Khi chơi các game cường độ cao với tốc độ làm mới cao, hiện tượng xé hình có thể xuất hiện nếu không có khả năng đồng bộ hóa đồ họa tối ưu. Màn hình Philips Momentum này được chứng nhận tương thích với cả AMD FreeSync và NVIDIA® G-SYNC®, giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ hóa tốc độ làm mới của màn hình với đầu ra của card đồ họa để có trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Các cảnh trong game xuất hiện ngay lập tức, các đối tượng trông sắc nét hơn và gameplay mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp và lợi thế cạnh tranh quan trọng.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.
Chứng nhận sản phẩm
4.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Smarthink
30/12/2021
한국
Người mua đã được xác minh
예상보다 좋은 제품
전체적인 디자인과 퀄리티는 좋습니다. 모드별 화면 밝기나 osd로 조절하는 옵션창에 사용성이 좀 떨어지는 것 같아서 아쉽습니다. 그 외는 만족합니다.
Ưu điểm
디자인, 마감, 패킹, 사용성
Khuyết điểm
옵션창 세부옵션 OSD프로그램 사용성 100%가 아니라 아쉬움.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 325M1RZ Ambiglow 기술이 적용된 LCD 모니터
Ngày Sử Dụng 2020-11-30
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 325M1RZ Ambiglow 기술이 적용된 LCD 모니터
Ngày Sử Dụng 2020-11-30
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
Độ bao phủ BT. 709 / DCI-P3 dựa trên CIE1976
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
Độ bao phủ Adobe RGB dựa trên CIE1976
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Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®
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Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.