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Màn hình LCD

272V8A/74

4.3

| (4) Đánh giá

Hình ảnh sinh động, rực rỡ vượt giới hạn

Màn hình góc rộng Philips V line cho góc nhìn vượt giới hạn với những tính năng cần thiết hiệu suất cao. Công nghệ đồng bộ thích ứng mang đến trải nghiệm xem video mượt mà. Màn hình được trang bị tính năng chống chói, chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue và công nghệ không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn.

Xem tất cả lợi ích

Hình ảnh sinh động, rực rỡ vượt giới hạn

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.

SmartContrast cho chi tiết màu đen phong phú

SmartContrast cho chi tiết màu đen phong phú

SmartContrast là một công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu sắc và Control cường độ đèn nền để tăng cường độ tương phản một cách linh hoạt nhằm mang lại hình ảnh kỹ thuật số và Video tốt nhất, hoặc khi chơi game nơi các tông màu tối được hiển thị. Khi chọn chế độ Economy, độ tương phản được điều chỉnh và đèn nền được tinh chỉnh để Display vừa phải cho các ứng dụng văn phòng hằng ngày và Lower power consumption.

SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.3

trên 5

4

Đánh giá

2
1

11/01/2023

Indonesia

Indonesia

Bagus dan cerah.

Kualitas lcd va cukup bagus, hampir setara panel IPS

Ưu điểm

Bezel tipis, layar cerah dan jelas dan speaker bawaan cukup untuk di kamar.

Khuyết điểm

Agak ringkih, tombol on-off sulit dan harus diraba-raba karena tulisan di panel kecil.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 221V8A Monitor LCD

Ngày Sử Dụng 2022-12-10

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 221V8A Monitor LCD

Ngày Sử Dụng 2022-12-10

24/01/2020

Australia

Australia

I love the big screen and it very clear

The monitor is just the right size for me in watching television playing games and it great produce too

Ưu điểm

It a great produce

Khuyết điểm

no cos

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 221V8A LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2019-12-24

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 221V8A LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2019-12-24

12/10/2023

Indonesia

Indonesia

Người mua đã được xác minh

Kualitas lumayan baik

Harga murah. Gambar bagus. Tapi speaker tidak bagus

Ưu điểm

Murah

Khuyết điểm

Suara tidak bagus

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 221V8A Monitor LCD

Ngày Sử Dụng 2023-09-11

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 221V8A Monitor LCD

Ngày Sử Dụng 2023-09-11

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.

  2. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  3. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.