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Màn hình chơi game

272E1GSJ/74

4

| (31) Đánh giá

Tăng tốc

Màn hình chơi game E Line của Philips hiển thị hoàn hảo từ mọi hướng, mang lại trải nghiệm chơi game không bị rách. AMD FreeSync™, tốc độ làm mới nhanh 144Hz và 1ms mang đến trải nghiệm giải trí mượt mà dù chơi game hay xem phim.

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Tăng tốc

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.

AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.

Tần số quét 144Hz cho hình ảnh siêu mượt và rực rỡ

Tần số quét 144Hz cho hình ảnh siêu mượt và rực rỡ

Bạn chơi game căng thẳng, mang tính cạnh tranh. Bạn đòi hỏi một Display với hình ảnh siêu mượt, không độ trễ. Display Philips này vẽ lại hình ảnh trên màn hình lên đến 144Hz, tức nhanh hơn hiệu quả 2,4 lần so với một Display tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến chúng trở thành mục tiêu khó bắn trúng. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn có được những khung hình quan trọng bị thiếu trên màn hình, thể hiện chuyển động của kẻ địch siêu mượt để bạn dễ dàng ngắm bắn. Với Low input lag cực thấp và không bị xé hình, Display Philips này là người bạn đồng hành chơi game hoàn hảo của bạn.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.0

trên 5

31

Đánh giá

21/08/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุ้มค่า ใช้งานได้ดี

คุ้มค่าราคาไม่แพง หน้าจอไม่โค้งสะดวกในการทำงาน ภาพสวยคม สีมีมาตราฐาน sRGB calibrated มีลำโพง เชื่อมต่อด้วย DP สีสดสว่าง ขาวชัดเจนไม่อมเหลือง อมฟ้า 4K รายละเอียดดี

Ưu điểm

คุ้มราคา ภาพสวย สีดี ขนาดกำลังดี

Khuyết điểm

ลำโพงเสียงพอใช้

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A จอภาพ 4K Ultra HD LCD

Ngày Sử Dụng 2020-07-21

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A จอภาพ 4K Ultra HD LCD

Ngày Sử Dụng 2020-07-21

08/07/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

จอสวย ภาพชัด มีลำโพง

จอสีสันสวย ภาพคมชัด มีลำโพง(พอใช้) ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง

Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A จอภาพ 4K Ultra HD LCD

Ngày Sử Dụng 2019-06-08

Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A จอภาพ 4K Ultra HD LCD

Ngày Sử Dụng 2019-06-08

03/01/2022

日本

日本

Người mua đã được xác minh

発色が綺麗

トリプルモニターで３枚並べています。 目にやさしい発色で、細部まで美しいです。 ビジネスユースなので、十分です。

Ưu điểm

価格、安定性、発色

Khuyết điểm

特になし

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A 4K ウルトラ HD 液晶モニター

Ngày Sử Dụng 2020-12-03

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A 4K ウルトラ HD 液晶モニター

Ngày Sử Dụng 2020-12-03

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  2. Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.

  3. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  4. Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976

  5. Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

  7. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.